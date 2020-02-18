謝和弦混血妻Keanna由細靚到大　神似阿嬌被封做「台版迪麗熱巴」

台灣男歌手謝和弦於去年底被爆出吸大麻後，突然火速認愛小三莉婭兼宣布與混血老婆Keanna離婚，婚變風波至今依然未平息。Keanna因為擁有深邃的五官，過去經常被質疑整容，離婚風波爆出後亦再次引起謝和弦支持者的抨擊，今日（18日）她一口氣上載自己多張舊照反擊，確實自小已經是美人胚子一名。

Keanna因為擁有深邃的五官，過去經常被質疑整容，離婚風波爆出後亦再次引起謝和弦支持者的抨擊。（Instagram：@keanna_taiyh）

Keanna因擁有荷蘭血統，因此五官比較深邃之外，亦有一雙水汪汪的大眼睛。她公開了四張分別是幼稚園、小學、初中以及18歲時期的照片，可見她小時候已經擁有白哲皮膚、又圓又大的迷人眼睛，更是眾人中最顯眼的存在，力證校花級的美貌絕對是純天然：「原廠配備，勿再質疑。」

Keanna上載自己多張舊照力證自己絕對是純天然。（Instagram：@keanna_taiyh）

網民大讚Keanna由細靚到大：「根本就是校花」、「與你合照需要極大勇氣」、「台灣版迪麗熱巴」，亦有網民認為年輕的Keanna與像昆凌和阿嬌鍾欣潼很像，簡直就是她們二人的混合版。

有網民認為年輕的Keanna與像昆凌和阿嬌鍾欣潼很像。（Instagram：@keanna_taiyh）

有網民覺得年輕的Keanna與初出道的阿嬌（右）有七分像。（網上圖片）

點擊觀看更多Keanna的照片：