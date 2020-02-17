謝和弦正宮Keanna在IG被人抹黑　理智與對方解釋令網民大讚

謝和弦與混血辣妻Keanna還在鬧離婚ing，便認愛「傻眼小三」莉婭，更頻頻於IG分享為莉婭籌備新歌的近況放閃，而Keanna亦分享近錄音室錄唱、計畫推出單曲，日前於IG分享她的歌詞創作，並寫道「寫給你的#喜歡喝薄荷茶的雙魚座酒渦男孩」，被網友質疑另有新歡，更酸公然她「現在是流行還沒離婚就開始找小王」，Keanna爆氣以IG限動反擊「這只是首突然的靈感歌詞而已，哪來的小王？？」，更不滿該網友公開抹黑、私下道歉的行徑。

Keanna分享回覆該網友的內容，寫道「這只是首突然的靈感歌詞而已，哪來的小王？？小三與後宮美人們我倒是很多，還有！大家都知道我是牧羊控啊啊～～」並回擊現在流行的不是「還沒離婚就找小王」，而是「在發表言論抹黑別人前，先搞清楚狀況」；Keanna的牧羊控似乎就是星座是牧羊座的謝和弦，小三與後宮美人似影射莉婭與近期謝和弦頻分享的正妹照。

事後該網友也私訊狡辯稱是Keanna的文章太引人誤會，事後道歉又刪除該動態；Keanna則回道「誤會傷害講開了其實沒關係～但你已經踩到別人的雷了，不能還一副讓人火大無所謂樣的『我刪除了～只是八婆八卦一下沒事了一樣』，不好意思！『自律清白』是我的點！所以我無法接受妳這種讓人火大態度的『公開抹黑，私下道歉』！」雖然不滿該網友抹黑，但她刻意裁掉該網友帳號，不希望有公審的情況發生，處理方式獲網讚爆。

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