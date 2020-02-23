謝和弦與妻子擘面刻意將東西丟光　Keanna：老爺打電話向我道歉！

謝和弦與老婆Keanna正在鬧離婚，雙方也都撕破臉，不時會在社交平台上隔空互嗆，日前Keanna回到南投家時，發現她的東西都被丟光了，而謝和弦還表示是謝爸爸把東西清空的，隔兩天後Keanna透露老爺打電話來向她道歉，讓她覺得真的算了。

Keanna在IG上的貼文及全屋東西被丟光後拍的照片（點圖放大瀏覽）↓↓↓

Keanna在IG上透露：「聽到我公公在電話中為了兒子又再度故意丟光我東西，跟我道歉後，原本就不想計較的我，真的覺得算了。」

一些身外之物她覺得可以再買，但是讓她最捨不得的是「那些從小到大與家人同學們的照片、我拍過的雜誌和作品、朋友們的喜帖婚紗照、閨蜜婚禮的小禮」，另外還有「這七年中開始支持喜歡我的粉絲朋友們給的信、合照、小禮物、圖畫」，因為「對我來說東西的價值是『用心』與『感情』」。

甚至她還道歉：「抱歉～沒有保護好你們的那些好意與用心，丟掉有形的物品，沒丟掉我一直以來記在心裡對你們的感謝與情感。」

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