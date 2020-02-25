【法證先鋒IV】被爆開工變臉　金牌監製梅小青：我係生人勿近

金牌監製梅小青的作品一向被評為佳品，最近她監製的《法證先鋒IV》首集便已獲得37.1的收視，可說成績非常理想。今天（25日）《法證先鋒IV》舉行的宣傳活動中近乎全部演員也穿紫色衣服來慶祝，因為小青姐最喜愛的顏色是紫色。演員這個舉動更令小青姐台上差點忍不住流淚。她接受《香港01》訪問時候她說：「我真係好弱，一上台就想喊。知道收視咁好已經好開心，未開始活動時候見到佢哋著紫色，原來係成班夾埋。呢份情義真係好感動，剛才真係差少少忍唔住。」

小青姐希望收視越來越好。（梁碧玲攝）

提到她的作品必屬佳品，她說：「其實每一次我哋用盡心力，成個團隊都係。咁做完出嚟，成事在天，我哋交出作品都希望係完美，即管之後睇返有改良地方，但我哋都係將最好做出嚟。」

小青姐直言在工作時候的自己是很嚴肅。（梁碧玲攝）

小青姐平常不工作時候是和藹可親，但演員跟她一起合作拍劇時候，透露小青姐會變了第二個人。她笑言是老公跟她說才知道：「我唔知道，我好自然會變到咁，佢哋話我一到現場就變另一個人。我屋企人話我平時都唔係咁，盡使我現場講唔該前唔該後，但我個唔該係好似冇乜感情。即係都唔會好歡容，我自己係唔知道。到我每一次開工，我先生話我係生人勿近。咁多年我都改唔到咁樣。」

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