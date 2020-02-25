麥玲玲對李居明「口罩加持法」感新鮮：真係大開眼界

麥玲玲今天（25日）出席《法證先鋒IV》的宣傳活動，劇中她是特別演出，飾演一名校長。玲玲師傅透露原本想我演的角色是有挑戰性的：「我今次參與唔多，本來我個角色真係有好多發揮機會。但我覺得個角色太有層次，我就冇選擇演出。你知道《法證先鋒IV》好多角色係畀人殺咗，我接受唔到我畀人殺，又驚啲客接受唔到我畀人殺，於是乎我就冇接。但有機會參與呢套劇我好開心。」

玲玲師傅現在還在拍攝另一部劇集《逆天奇案》。（梁碧玲攝）

玲玲師傅除了幫人看風水，現在還有唱歌表演和拍攝劇集，她笑言現在自己是多方面發展的藝人：「我鍾意拍劇感覺，一班人工作感覺好開心。全方位發展一下啦，但唱歌真係一個意外。估唔到大家咁鍾意睇到，當日一唱歌冇諗過引起咁大迴響。其實我覺得我唱得唔太差，只不過換一個拍擋會好啲。」

玲玲師傅表示唱歌是有找歌唱老師去學習。（梁碧玲攝）

最近武漢肺炎，不少藝人有拍攝短片教大家做足衛生措施，連玄學大師李居明也有拍攝這類型影片。昨天（25日）他的「口罩加持法」影片在網上流傳，同樣是玄學大師的麥玲玲表示有觀看：「居明師傅本身有佢個人獨特風格，佢都冇傳授過之前，我係啱啱先知道同學到，但我哋都係跟返傳統咁樣戴，不過我都大開眼界，前輩真係唔同。（妳有獨特防疫方法？）冇獨特，我都係跟隨大家勤洗手、戴口罩同埋少聚會，冇一個玄學手法。我依家先知有呢個獨特劍指方法。」