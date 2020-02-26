【武漢肺炎】薛家燕受疫情影響收入減少：而家我想做都冇得做！

由薛家燕主持的歌唱節目《流行經典50年》昨天（25日）進行錄影。家燕姐以黑色低胸玫瑰印花長裙亮相，相當性感，她受訪時便坦言服裝是設計師特意在歐洲購買回來：「歐洲女性比較較開放啲，所以我今日都特登着得比較開放啲。不過都出咗少少問題，因為今日主題係正能量，所以我就選擇現代版《皆大歡喜》的主題歌曲唱，唱到『人面對風波心中少不免，震震震震震』，我助手就同我講『家燕姐，妳唔好咁大動作，妳一震就好震撼』，所以我都同導演講一唱到震就拉闊畫面。」

家燕姐希望今天在節目中能發放正能量給大家。（梁碧玲攝）

談到「武漢肺炎」肆虐，家燕姐坦言她的「家燕媽媽藝術中心」受到一定的影響：「我哋學校咁多學生，由一月到依家都冇辦法上堂。當然要以大家健康為重，好多學生都打嚟問我上堂得唔得。因為佢哋而家都冇得返學好悶，但係我都同佢哋家長講我唔敢開，因為大家聚埋一齊會易受感染。」

原本家燕姐和黎耀祥有郵輪表演，可惜疫情關係取消了。（梁碧玲攝）

學校停辦受影響，連藝人的工作很多需要暫停或取消，她說：「我係有損失，但諗返轉頭以前人哋話，家燕姐做咩唔休息下，成日接工作。睇返而家係啱，因為可以積穀防饑。而家我想做都冇得做，冇人畀你做。好彩屋企仲有啲米係到食住先。」

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