賴冠霖被網友批評身材似嚿爛肉　霸氣回應：你有種脫一個我看看

韓國限定男團Wanna One在去年1月份正式解散之後，11位成員就各奔東西獨自發展。而其中一位現年18歲來自台灣的成員賴冠霖，就將重心轉移到內地經營演藝事業，憑藉花美男的外表、高大的身材吸引無數粉絲，大受歡迎的他一舉一動都廣受關注。近日網絡上瘋傳他露身材的照片與其他男星作出比較，直言他的身材無看點是一塊爛肉，搞到賴冠霖非常生氣更怒回網友，引來不少討論。

賴冠霖因為網友的批評，而怒回對方。（賴冠霖微博圖片）

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近日有網友在微博貼出賴冠霖與內地男團R1SE成員姚琛的跳舞對比圖，並留言指出「對比一下賴冠霖哪來的勇氣站在姚琛旁邊跳舞，一塊爛肉VS八塊腹肌」，從跳舞的照片而看，二人均露出上半身熱舞，頭戴著帽身披寬鬆衣服的姚琛，腹肌胸肌盡現非常精壯，而身穿藍色褲子的賴冠霖身材就並不是那麼顯而可見，不過都算是有身材的。

眼見網友的毒舌留言貼文，賴冠霖亦無畏無懼更直接怒回該網友：「你有種脫一個，我看看。」直接明瞭的表達令他獲得不少網友支持，直言他夠直接是一位真男人，大家在微博留言道：「這個黑粉真的惡臭」﹑「他好剛」﹑「他好直了不起」等，揚言好霸氣。

賴冠霖被指身材是爛肉。（我們愛追劇微博圖片）