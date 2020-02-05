【武漢肺炎】韓國KOL醫生教口罩最長用8小時　對摺擺放唔衛生?

武漢肺炎疫情嚴重，香港更疑似開始爆發社區傳染，可說是人心惶惶。在口罩供應嚴重不足的情況下，市民都想盡辦法慳住用。雖然口罩不建議重用，可是在沒有辦法的情況下又應如何保管口罩，未知韓國KOL醫生Dr.Young（용닥터）的方法又能否幫到大家呢？

由於韓國亦有武漢肺炎確診個案，因此Dr.Young早前已有拍片教大家正確的戴口罩方法。很多網友都非常好奇口罩重用的短暫保管方法，Dr.Young於是再次拍片向大家傳授妙法。他講到根據美國疫病管理本部（CDC）的網頁的指引，一個N95口罩的使用時間最長為8小時，特別在多塵的地方如地盤等，而標準亦適合同於韓國有標明KF80至94的口罩。而在口罩內層明顯有受到污染、損壞及使用時呼吸有困難的話，使用未足8小時的情況下也需要立即更換。

Dr.Young拍片教大家正確的口罩使用法，影片短短幾天已有超過65萬人觀看。（YouTube截圖）

可是Dr.Young講到一般人並不會連續使用8小時，以上班族為例，只有上下班來回約兩小時的路程使用，又想暫時保管口罩的話，他建議大家這樣做：

當然口罩不建議重覆使用，可是在必要的情況下，市民也可參考一下Dr.Young的做法。

韓星出入機場都戴口罩保護自己，BLACKPINK Rose也非常小心。（Newsen）

韓星都人人戴口罩自保！