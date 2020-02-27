【愛的迫降】唐詩詠扮孫藝珍「解毒」　柳俊江貼北韓最靚仔軍官

由玄彬及孫藝珍主演的韓劇《愛的迫降》雖然已經於上星期播出大結局，不過這股「南北韓」煲劇熱潮依然未完結，不少觀眾依然深陷於飾演北韓軍官的男主角玄彬的致命魅力之中。唐詩詠身為劇迷之一，更忍不住紮起孫藝珍的「尹世理髮型」解毒一番：「整番個『尹世理』北韓頭，懷緬一下先， #解毒中」

孫藝珍飾演的尹世理無論是髮型、化妝品或服飾都引起韓妹模仿。（《愛的迫降》劇照）

唐詩詠cosplay尹世理。（Instagram：@natalietong53）

可能不少人都對北韓這個神秘國度感到好奇，更因為劇集的緣故誤以為所有現實的北韓軍官都與玄彬一樣又型又靚仔。然而，於2015年拍攝《在那遙遠的地方北韓》而真正踏足過北韓的洪永城，就以經驗之談打破各位劇迷的幻想：「毒，我就無中，不過的確開始睇咗幾集《愛的迫降》，我知（話）你知北韓嘅玄彬應該係咁嘅樣，因為我接觸過。」𡃁妹李綺雯留言道：「你一定搵個最唔靚仔嘅影，然後襯出你自己靚仔呀嘛」洪永城笑稱該位軍人已經是最年輕的了。

不少觀眾依然深陷於飾演北韓軍官的男主角玄彬的致命魅力之中。（《愛的迫降》劇照）

洪永城打破各位劇迷的幻想，公開真正北韓軍人的樣子。（Instagram：@guruhung）

前TVB主播柳俊江亦翻出一張11年前與全北韓最靚仔軍官的合照，告訴大家北韓並沒有玄彬：「封韓令生效前，睇《愛的迫降》，忍唔住抄返十年前FB。攝於2009年10月，平壤大劇院。四日行程，全北韓最靚仔已經喺我隔離，你同我講北韓有玄彬？！ 補充：當年同行行家提醒，佢係北韓外交部出名嘅靚仔，當年我稱佢為『北韓金城武』」

柳俊江表示他身旁的軍官是「北韓金城武」。（Instagram：@ryanlau88）

同樣是前TVB主播的方健儀都有去過北韓，她更將理想與現實的「玄彬」赤裸裸地做對比：「理想 VS 現實？#有人話北韓軍官好靚仔 #我未睇愛的迫降不理解 #我去過北韓更加不理解 #仲以為降係投降嗰個降#又或者係降頭嗰個降囉」

方健儀笑言不理解為何有人說北韓軍官靚仔。（Instagram：@akinafong）