【愛的迫降．劇評】唔止孫藝珍玄彬愛情線　友情先係最令人感動

tvN韓劇《愛的迫降》16日播出大結局，最後孫藝珍和玄彬這對跨越生死的愛情，約好每年在瑞士見面，算是成功戰勝了國界的限制。最後一集的收視更高達21.683%，打破神劇《鬼怪》保持三年的紀錄，成為tvN史上收視之冠，究竟《愛的迫降》又有甚麼厲害的地方呢？

孫藝珍和玄彬屢傳緋聞，再合作做情侶已經贏在起跑線上。（劇照）

「緋聞男女」孫藝珍、玄彬再合作先贏一半

《愛的迫降》講述乘坐滑翔傘的孫藝珍，因意外進入北韓遇上玄彬而發生一系列經歷生死的愛情故事，劇情實屬最經典的浪漫韓劇，因此播出以來都有不少聲音反映劇情老土。可是礙於男女主角已多次傳過緋聞，俊男美女再合作本已是一大賣點，同時也能加快觀眾的入戲速度；對比《鬼怪》，雖然故事把一對主角設定成939歲及19歲，可是孔劉和金高銀兩位的確較難聯想成「一對」，最多只停留在叔叔與姪女的階段，相反劇中李棟旭和劉寅娜之間的愛情更搶鏡。

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比起以往常與戰爭拉上關係的北韓，《愛的迫降》呈現了當地真實又溫暖的一面。（劇照）

呈現北韓充滿人情味一面 滿足觀眾好奇心

比較兩部人氣劇，《鬼怪》的劇情的確相對豐富，當中「鬼怪新娘」、「陰間使者」和「三神奶奶」等角色更是相當新鮮。可是《鬼怪》始終是帶科幻元素的劇集，邊追就覺得略有離地；而《愛的迫降》中，大部分劇情發生在北韓，劇集成功把當地真實日常的一面，包括軍官私宅村的生活及平壤的繁榮等，呈現在從來未到訪過北韓的觀眾眼前，同時追看性亦大大提高。《愛的迫降》製作組特別請來脫北者的協助，加上充足資料搜集，令其逼真度獲得不少脫北網紅的認證。

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孫藝珍與「北韓F5」在南北國界分開的一刻，相信一樣感動了不少觀眾。（劇照）

孫藝珍與「北韓F5」的友情線更有追看性

追看《愛的迫降》的劇迷，當然絕大部分都最期待孫藝珍與玄彬相愛的故事。其實劇中「北韓F5」與孫藝珍之間珍貴的友情，或可能才是令觀眾最印象深刻。先不說「北韓F5」表治秀和金舟墨等，每個角色都有鮮明的個性，每次出場都笑料百出，可是見證着五人由嫌棄孫藝珍越線而帶來麻煩，到後來互相產生親如家人的感情，到最後被迫分隔南北兩地，以後再沒有見面的機會，那一個離別的傷感相信每個觀眾都必定經歷過。

還記得孫藝珍初到北韓，教他們手指心心嗎？見到金殷桐臨離別時，隔着一條國界對着孫藝珍擺起手指心心說再見時，實在令人非常難過。回到北韓後，一行人坐在草地慨嘆北韓又停電又停水，此時又想起那一個遠在南方，可能一生也沒法再見到的朋友，只能向天祈禱祝福對方，現實生活中或者又曾發生在自己身上？正如不少劇迷都非常喜歡《鬼怪》中，孔劉和李棟旭之間的Bromance一樣，比起容易看膩的愛情，友情親情反而更有共鳴。

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無疑《愛的迫降》和《鬼怪》同樣被稱為神劇，當然各有各它的過人之處。正如當年掀起的《鬼怪》熱潮，連帶OST和周邊商品都銷量大增，相信這次《愛的迫降》掀起的一陣北韓熱潮亦會繼續流行一陣子，不少劇迷看過劇集都紛紛表示，希望人生中能有一次機會親到訪北韓體驗一下！

回顧《鬼怪》經典場面：