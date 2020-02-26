【法證先鋒IV】陸詩韻事隔12年登場　靠「朝鹽晚蜜」保持凍齡美肌

TVB劇集《法證先鋒IV》播出兩個星期以來收視節節上升，果然查案懸疑劇相當深受觀眾喜愛。於第四集登場的陸詩韻（Sharon）所飾演的女明星「殷紅」於最近幾集戲份甚重，更成為殺人案的關鍵人物。事實上，現年39歲的陸詩韻自於2009年離巢後，近年已鮮有出現幕前，創立自家美容品牌做生意，只是周不時以「自由身」回TVB拍劇，於2018年在《宮心計2深宮計》飾演宋王妃後，事隔10年後以「殷紅」這個身份第二度拍劇。

陸詩韻（Sharon）所飾演的女明星「殷紅」於最近幾集戲份甚重，更成為殺人案的關鍵人物。（《法證先鋒IV》影片截圖）

現年39歲的陸詩韻被不少網民大讚是凍齡美女。（微博：@陸詩韻Sharon）

陸詩韻雖然相隔多年沒有拍劇，不過大部份觀眾依然對這位2005年《香港小姐競選》亞軍留有深刻印象，皆因她曾於2008年的《法證先鋒II》登場過，當時她的角色Cherry同樣是一位女明星，不過可惜戲份不重，最後更被人殺死。究竟是巧合還是刻意安排？陸詩韻回覆《香港01》記者時表示，「我同小菁姐都冇特別要設計一個咩角色，只係咁啱都係一個女明星，不過今次係一個有錢嘅女明星！因為上次真係好年輕，27、28歲演啲爭妍鬥麗嘅小花，今次就係結咗婚嘅有錢女明星，其實發揮上都幾唔同，不過演繹上亦都係配合返我嘅年紀，係隨住我嘅年紀增長而配合嘅角色，我又唔會覺得好辛苦。」

陸詩韻於《法證先鋒II》飾演女明星Cherry。（《法證先鋒II》影片截圖）

陸詩韻是2005年《香港小姐競選》亞軍。（《法證先鋒II》影片截圖）

她坦言多年沒有拍劇，角色登場都未免有些緊張，亦有留意網民留言：「都係話好耐冇見我拍劇，上一次見我都已經係《宮心計2》或者10年前嘅《法證先鋒II》。而且大家都可能覺得我比較斯文，港姐形象比較深刻，原來演殷紅呢啲巴辣、惡、奸嘅角色係咁！我自己見到嘅留言都幾正面，幾開心！」

陸詩韻坦言殷紅的角色與她過去的形象比較不同。（《法證先鋒IV》影片截圖）

+ 14 + 13 + 12

12年後的陸詩韻不但脫去舊時的稚氣，變得既成熟又有女性韻味，更被不少網民大讚是凍齡美女，美貌依然。陸詩韻除了創立了自家護膚品牌，並代理日本護膚產品，更有做美容公司代言人，可見她對變靚相當有研究：「其實講來講去，用咩護膚品、去咩美容院都好，保養皮膚最大嘅秘訣就係你嘅心情同休息。香港人可能未必可以12點前瞓覺，但盡可能12點前喺張床上面令思緒平靜一啲，會分泌女性荷爾蒙，對改善皮膚有幫助。」

另外，陸詩韻在飲食方面都沒有鬆懈：「我朝早多數飲豆漿或者牛奶，食少少麵包，晏晝就會選擇飲湯，就算出街我都會帶一壺湯，夜晚我就甚少飲湯，因為怕油膩，同埋驚水腫。」她亦公開一個叫「朝鹽晚蜜」的獨門秘方：「朝頭早飲杯鹽水，夜晚飲杯蜜糖先瞓，係對皮膚嘅排毒有好大嘅幫助！」

Sharon公開「朝鹽晚蜜」的獨門秘方，有效幫助皮膚排毒。（Instagram：@sharonluk1229）

不少女星都會選擇醫學美容或微整形的方法變靚，陸詩韻坦言醫學美容是不錯的選擇：「每個人都想自己更加靚更加完美，醫學美容我好接受嘅，例如做機或者一啲美容療法可以延遲衰老，我自己覺得係一個比較自然嘅做法，但整形嘅話我就未必太覺得有需要。」被問到身上哪個位置自己最滿意，陸詩韻謙虛表示：「冇，可能我要求好高，但我覺得冇完美嘅嘢，總括嚟講可接受。就算邊個部份唔夠完美，其實都係自信緊要啲。」

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