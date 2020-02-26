Jessica鄭秀妍IG擁912萬粉絲　成為「打卡女王」靠三招秘技

Jessica鄭秀妍2014年退出少女時代後，除了以Solo歌手繼續活動外，她亦一直用心經營自家BLANC&ECLARE及IG，現時她的IG已累積超過912萬粉絲追蹤，人氣一直不減。細看Jessica個人IG的排版都能看出她的用心打理，就讓這位打卡女王教教讀者，三招輕鬆拍出不尷尬照。

除非你是明星、網紅或KOL，對於一般女生來說，要拍出自然不經意的打卡照，其實相當有難道。特別是旅行的時候，即使在同一地方擺同樣的甫士，但拍極也完全不是那一回事的情況很多。Jessica被稱之為「打卡女王」，當然她的私服一向備受關注，可是其實她亦有擺甫士的三大要法！

手袋是Jessica經常用到的道具，與街拍非常適合。（IG/@jessica_syj）

1. 利用袋及飲料等作為道具

從Jessica的IG上可見，比起在攝影棚內拍攝，她更喜歡隨性的街拍。可能讀者會覺得拿着手袋非常不便，但手袋卻是非常有用的道具之一！可以參考Jessica雙手在前拿着手袋的甫士，能夠避免雙手不知道放在何處而造成的不自然。相信女生都會喜歡收集各式手袋，利用它們做道具能增加出鏡率外，又能乘機向朋友「展示」一下。

立即睇Jessica親身示範：

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Jessica把手放近頭部後，自然又不覺得做作。（IG/@jessica_syj）

2. 把手放近頭部更自然

拍照時把手放近頭部，即是大家常提起的「頭痛」、「牙痛」及「眼痛」等口訣。細看Jessica的IG，前期她比較常把手托在臉旁，完全有修小臉的效果外亦相對自然隨性。如果你是對擺甫士較有信心的女生，不防參考Jessica近期單手放到頭後的拍法，更顯休閒感！而且把手放近頭部後，不一定要直看鏡頭，轉側面望遠方反而效果更佳。

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坐着拍照其實都非常有學問。（IG/@jessica_syj）

3. 坐着拍照時趾尖要用力

除了站着拍照外，坐着打卡的時候也非常考難度。一般人容易拍出腳短腳粗的照片，即使挺直腰板亦未見有改善，相信便是忽略了關鍵之一的趾尖！Jessica通常會以蹺腳或雙腳拼起來的甫士拍照，即使腳蹺起來也必須保持腳尖用力蹬直，雙腳一前一後才會有長而直的美腿效果。無疑Jessica原本雙腿已非常纖幼，可是就連女神也緊記要蹬腳尖時，讀者更應該要跟足吧。

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經營IG絕對不容易，除了懂得如何拍出自然的打卡照外，排版等等都非常考功夫。即使讀者沒有經營社交網站的打算，希望Jessica的輕易打卡三招，也能幫助到大家在日常及旅行途中，成功拍出值得留念的美照。