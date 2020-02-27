【爸爸去哪兒】第一季石頭13歲生日變晒樣　外表成熟似18歲大男孩

內地親子類綜藝節目《爸爸去哪兒》長做長有，至今已經播到第六季，更改名為《一起出發吧》。該節目亦棒紅了許多明星爸爸與星二代，參加第一季節目的郭濤兒子石頭（郭子睿），今年都已經13歲了，近日郭濤在微博上貼兒子的慶生近照，令不少網友都感到非常詫異，原來他已經長這麼大了，看上去似足18歲非常成熟。

石頭當年參加節目時只有6歲。（娛樂圈小青年微博圖片）

節目已經過去7個年頭了，石頭當時參加節目時只有6歲，在節目中他個性穩重成熟，經常幫助其他星二代，是團隊裡的大哥哥深受大家喜愛。他已經13歲了，爸爸郭濤為他送上生日蛋糕慶祝並留言：「生日快樂，少年乘風破浪」，而蛋糕上的字體設計更寫明「男神石頭」，可想而知他在爸爸心中是完美的。

石頭今年已經13歲。（郭濤微博圖片）

而從慶生的照片可見，昔日帶著稚氣小臉的他變得成熟許多，而且身形亦變得壯碩挺拔，從小男孩已經變成少年的模樣了。不少網友得知石頭生日都紛紛留言送上祝福，同時亦感嘆他已經長大成人了，大家在微博留言道：「都長這麼大了」﹑「時間可太快了」﹑「大石頭啊」等，直言這個模樣看上去似有18歲了。

當年郭濤在節目上對石頭非常嚴厲，令人難以忘記呀！（郭濤微博圖片）