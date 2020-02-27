【究竟食咗乜】黃秋生溝女禁提人肉叉燒包　自爆拍完節目要玩失蹤

ViuTV節目《究竟食咗乜》邀得「被演藝事業耽誤的美食家」的黃秋生，夥拍相識近20年名廚好友張錦祥（Ricky Cheung）前往意大利各區展開美食之旅，品嚐當地正宗意大利菜。旅程中，向來擅長將港式味道融入西方菜式的張師傅亦會帶同港式調味料，如豉油、老抽、蠔油等等，配合當地食材，炮製創新的意大利版「豉油西餐」。

《究竟食咗乜》逢星期一至五晚上11時正至11時30分於ViuTV播放，黃秋生調戲師傅婆婆。

周五（28日）播出的最後一集，黃秋生和Ricky跟手造意粉師傅婆婆學整扁麵條。秋生出盡力調戲婆婆，除了口花花叫她「Bambina」（意大利文意指小妹妹）之外，更用含情脈脈的眼神放電。不勝其煩的婆婆表示誰再出聲的話，就會用搓意粉的木棍懲罰他；宛如「大細路」的秋生馬上躲到Ricky背後，並大叫「啊，搓得幾好喎」。秋生笑言：「千祈唔好畀Bambina睇我嗰套叉燒包，顛覆哂我個瀟灑形象」。翻譯隨即告訴師傅婆婆秋生以前曾拍過《人肉叉燒包》，嚇到婆婆大叫「oh mamma mia （我的天）」。

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Ricky指今趟旅程能品嚐意大利三寶和各種美食，已無遺憾。秋生表示印象最深刻的是鯷魚露意粉，更形容是廚神的魔法。二人又笑言完成節目拍攝，暫時都不想再見面。秋生直呼「頂唔順」，笑言「肥到連鞋帶都綁唔到」。他指假如連續再去其他地方拍攝第二季，坦言可能要退出娛樂圈：「我諗好快大家唔會再見到我，會係人世間消失。真係搞唔掂，減肥都要減半年。」