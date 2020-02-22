【究竟食咗乜】黃秋生旁述豬隻肢解過程　愈講愈似《人肉叉燒包》

由黃秋生和張錦祥（Ricky）這兩位識食之人主持的ViuTV節目《究竟食咗乜》，播出兩個星期以來都佔據着官網「最多人睇」排行榜的No.1，甚至高於以美少女作招徠的《辣伙頭》。節目中除了介紹意大利各種美食外，秋生亦會臨場發揮大講笑話，例如周五（21/2）播出的一集中，他們參觀了有300多年歷史的豬肉分割師家族時，秋生又提及了以前拍電影時的經歷。

今集黃秋生、Ricky和製片林紋蔚到了豬肉分割師的工作地點參觀。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

眾所周知，黃秋生憑《八仙飯店之人肉叉燒包》奪得第13屆香港電影金像獎最佳男主角獎，戲內屠夫形象入型入格，一直令觀眾津津樂道。在節目中，豬肉分割師就即席表演分解一隻豬，此時秋生就向Ricky說：「佢隻豬唔臭又好嘢喎，我有經驗吖，用嚟拍戲啲豬好臭㗎！如果唔係，你就真係以為我斬緊人肉吖？」

見到秋生同生肉，就令人自不然諗起《八仙飯店之人肉叉燒包》。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

節目的花絮部份，秋生又對着Ricky開玩笑，說：「你唔好諗住煮埋佢人咃條腸吖，人哋（個技術）有成300年歷史，一陣間就將你倒吊起嚟，隻腳就勾住。你知係就瘦啲，倒過嚟勾住住就救唔返㗎啦，唔使5分鐘人哋就將你割好晒，變晒一堆咁嘅嘢。」這個時候秋生還指着桌上一堆已經攪碎、調好味的新鮮豬肉碎。真係咩回憶都返晒嚟。

秋生好仔細地形容「人肉分割過程」。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

真係冇晒胃口。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

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聽完黃秋氐講個步驟再睇返《八仙飯店之人肉叉燒包》，真係咩回憶都返晒嚟：