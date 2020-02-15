【究竟食咗乜】黃秋生偷藏意文溝女字卡　Ricky大爆：佢係食家！

由黃秋生和名廚張錦祥的旅遊飲食節目《究竟食咗乜》已經播放了5集，口碑非常好，就連一向要求高的網民都讚不絕口。第4集他們就到訪了意大利的塔斯卡尼，探訪當地有名的「豬肉佬」。

一個有文化嘅「豬肉佬」。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

不要以為這位名叫Dario Cecchini「豬肉佬」只是一般的市井小民，其實他經營着一間有250年，世代相傳的肉店，而他本身更有45年屠夫經驗，同時也是一位詩人，非常有文化。節目中,他還向黃秋生展示自己在香港上海街購買的肉勾。原來他曾經到訪香港的理工大學授學，更試過在香港的肉店幫手。最後他們一嚐該店出名的佛羅倫斯牛扒後，秋生直頭「食到連骨都吞埋」。

唔止秋生同Ricky，好多觀眾都流晒口水。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

Ricky表現神級拆骨技術。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）

第5集他們到了位於意大利潟湖食魚，Ricky也拿出了香港的家傳普寧豆醬炮製了一道「盤龍膳」，招待他們的漁民更問哪裡可以買到普寧豆醬。黃秋生聞言就提議，用一個普寧豆醬交換一個烏魚子：「Deal or no deal？」不過好戲還在後頭，原來攝影師拍到了秋生偷偷藏起了一大疊意大利文字卡，秋生還即席讀了句意大利文：「Ti amo bambinie（即是我愛你BB）。」連正在揸船漁夫伯伯都忍不住讚好，Ricky更說：「睇你就知你係食家！」

秋生哥收埋一大疊字卡。（電視截圖 / ViuTV《究竟食咗乜》）