《究竟食咗乜》成ViuTV黃金時段收視冠軍　黃秋生羅馬歎啡長知識

新型冠狀病毒（又稱「武漢肺炎」）持續肆虐，這段時間，很多市民因為停課或留家工作減少外出，消費市道疲弱，免費娛樂反而再受注目，無綫電視翡翠台的黃金時段收視急升，《愛‧回家之開心速遞》於2月初（2月3日至2月9日）率先再現「三字頭」，曾高見31.7點（2月3日播出的第775集），而「金牌監製」梅小青退休前最後一擊、重頭劇《法證先鋒IV》，2月17日首播當晚亦錄得33點超高收視，打破《衝上雲霄II》（2013）保持八年的紀錄，一洗去年「反修例運動」爆發後、網民發起罷睇而掀起的收視頹風。

至於素來甚少對外公布收視成績的ViuTV，近期亦因為疫情而直接受惠，據內部消息指，過去兩星期，周一至周五晚上10時半至11時半，兩個自製綜藝節目：由賀志良監製的《辣伙頭》，以及由吳繼業監製的《究竟食咗乜》都持續獲得不俗迴響，平均收視至少超過兩點，上星期四（20/2）播出的《究竟食咗乜》，更攀升至最高3.5點，成為全台收視冠軍，大約有22.8萬人收看，拍得住去年12月15日晚上舉行的《全民造星II總決賽》。當晚8時半至晚上11時，平均收視介乎3點至3.2點，最高更有3.6點，即最多有23.4萬人收看直播，留意上述數字並不包括網上平台瀏覽人數。

黃秋生跟製片Amy來到羅馬著名咖啡店Tazza d'Oro品嘗傳統咖啡與地道早餐。（ViuTV提供）

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意南吃到意北 秋生真性情盡現如大細路

《究竟食咗乜》由影帝黃秋生和他相識20年的名廚好友張錦祥（Ricky）一同主持，在操得一口流利意大利話的製片林紋蔚（Amy Lim，她同樣是廚師，在意大利北部Mantova小鎮Suzzara開設餐廳Mangiare Bere Uomo Donna）的陪同下，由意南一路吃到意北，走訪多家本土食肆、名店、煮食學校，開展名副其實的「Real Food Adventure」，這類糅合資訊、歷史與旅遊的節目，在外國相當流行，香港反而比較少見，近年較出名的例子包括鄭裕玲主持的《Do姐去Shopping》系列和《晚間看地球》，以及在港台電視31播出的《韓國乾坤四圍遊》。

透過《究竟食咗乜》的節目內容，讓香港觀眾理解到意大利人對於飲食文化傳統的堅持，愈簡單的食品，製作過程愈見艱難，由於Ricky師傅需要親自落場體驗，從而反映他的廚藝功架十足，加上秋生今趟和老友出遊，真性情盡現，儼如大細路，在幕前難得一見，節目期間，彼此不忘互窒，然而你一言我一語的過程中，又能夠反映出他們的見識，對桌上美味的追求和敬重，加上Amy不時在旁的講說、節目劇本蘊藏大量有用資料，觀眾看罷一定有所得益。

在意大利都食到香港嘢？Ricky師傅利用當地材料，炮製鮮茄牛肉通粉，牛肉用上稱為「Queen of the Meat」的里脊肉（Picanha），秋生大讚好吃，吃到停不了口。（ViuTV提供）

意大利品啡法則：早上11時後不喝加奶咖啡

上周四播出的第9集，主題是「咖啡、聖誕麵包」，黃秋生在攝製隊陪同下，去到意大利首都羅馬老字號咖啡店Tazza d'Oro，品嘗傳統意式早餐。原來當地人吃早餐，只會吃甜，沒有鹹食，秋生與Amy分別試吃了原味牛角包（Cornetto）、長形提子酥（Treccia all'uvetta）和圓形提子酥（Brioche all'uvetta），亦理所當然要試試地道意大利咖啡，香港人很多時都習慣朝早喝一杯「Espresso」，在當地就是叫「Caffe」，店員就以此來區分，到底來幫襯的是本地人抑或外國遊客，好比香港人在茶餐廳叫鴛鴦，有些人會叫咖啡溝奶茶一樣。而意大利人喝咖啡亦有時間限制，早上11時之後就不會喝加奶的咖啡。

該集第二部份，秋生、Ricky師傅和Amy去到卡塞塔省（Province of Caserta），到訪於古堡遺址舉行的聖誕市集，欣賞絕美夜景，又試喝了不同味道的龍舌蘭酒。至於今集的學廚環節，秋生和Ricky師傅就去到瓜斯塔拉（Guastalla）得獎麵包店La Butega ad Frantòn，跟老闆學習如何製作聖誕麵包（Panettone）。乍聽名字，以為就跟一般的焗麵包一樣，其實聖誕麵包製作過程極為複雜，因為要製成第一個麵糰，不能夠使用快速酵母，是要用酵母種，需要花十數小時發酵，再加入提子乾、橙皮等材料，放在紙模之後，又要再發酵8小時，焗熟後又要倒吊一陣子，所以每份麵包製作時間需時兩天，難怪秋生吃過出品之後大呼：「我嚟呢度淨係學整呢個就得！」

製作聖誕麵包，過程殊不簡單，製成麵糰後，再發酵逾20小時，才可以拿去焗，出爐之後要立即倒吊，何解？因為材料中只有蛋黃，沒有蛋白，如不倒吊，麵包出爐後會立即下塌。（ViuTV提供）