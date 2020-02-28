許光漢憑《想見你》紅遍兩岸三地　舊訪問發現高中同學一樣猛料！

融合奇幻穿越、推理懸疑、浪漫愛情元素，由柯佳嬿、許光漢、施柏宇主演的《想見你》再度掀起台灣偶像劇熱潮，討論度居高不下，同時亦令一眾演員人氣暴漲，尤其是男主角許光漢更是吸引了一大票「許太太」，令大眾對他的過去大感好奇，不少人都上網翻看《想見你》的一些訪問，才發現原來許光漢的同學同樣猛料！

許光漢因為演出台劇《想見你》而爆紅！（Netflix提供）

在劇中飾演陳韻如（柯佳嬿飾）弟弟的大鶴是許光漢的高中同學。（Instagram／＠daher2858）

在劇中飾演陳韻如（柯佳嬿飾）弟弟的大鶴（林鶴軒）原來是許光漢台北市立復興高級中學的高中同學，二人在訪問中談過以前的校園生活。許光漢自爆高中時曾因為不喜歡某一位嚴厲教官，於是和一群兄弟在樓上比賽吐口水，看誰能吐到教官頭上。大鶴亦透露當年的許光漢已經很受女生歡迎：「許光漢是熱音社，校慶晚會上台表演陳小春的《我愛的人》，我就覺得他在耍帥，身邊很多的女生都被他吸走了，那時候就有很多許太太。」

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另外台灣知名YouTuber關韶文與許光漢同樣是高中同學，香港觀眾也許對關韶文這個名字比較陌生，他大學畢業之後曾當過娛樂記者，後來辭職，全力經營自家平台，經過兩年努力，現時已經是一位擁有超過23萬粉絲的YouTuber，經常在台灣擔任商演活動主持，理所當然曾跟許光漢同台合作。「今年28歲，牡羊座，身高182、體重不詳，天生愛冒險，喜歡挑戰任何不可能。」他這樣介紹自己。關韶文曾經在個人社交媒體寫過：「以前和許光漢就是一起補習的好夥伴，一眨眼幾年過去了，我們居然有機會可以一起工作！」他們曾經是高中同學，他們現在都在各自所屬的領域上奮鬥，而這個成長的遇見是多麼美好。

關韶文與許光漢都在各自所屬的領域上奮鬥，而這個成長的遇見是多麼美好。（Facebook／@關韶文）

關關大學畢業已儲夠100萬台幣積蓄

關韶文坦言從小就是個電視兒童，所以成為電視人變成他的夢想之一，於是他努力考入夢想科系，這一路走過來當然不易，因為大學學費昂貴，四年學費加起來至少需要50多萬（約13萬港元）的就學貸款，為了不成為家庭的負擔，關韶文決定自己承擔：「我從高中考完試的那一天，就開始打工，每個晚上和假日都在打工，每個寒假暑假都在打工。想起這段半工半讀的日子裡，雖然很辛苦，但我享受其中，因為沒有比別人好的背景，所以要付出比別人加倍的努力，才能讓自己一畢業後不要輸給別人。」於是在他的堅持下，大學畢業後一年就存到人生第一個100萬（新台幣，約26萬港元）。畢業後如願做了5年媒體人、記者，然後毅然決定走出這個習以為常的舒適圈，邁向新挑戰。

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