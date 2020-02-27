尊尼特普庭上被爆曾傳短訊給好友　揚言要燒死前妻Amber Heard

荷里活男星尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）在2017年正式離婚，但兩人互相指責對方有家暴的行為，官司不斷。早前英國《每日郵報》爆出一段尊尼與安芭在2015年接受婚姻治療時的錄音，安芭在錄音中承認自己曾對尊尼使用暴力，證實了尊尼才是家暴受害者。不過日前又有消息指，尊尼曾傳短訊給好友，當中竟然揚言要燒死安芭！

尊尼特普（Johnny Depp）與前妻安芭赫德（Amber Heard）在2017年正式離婚，但兩人互相指責對方有家暴的行為，官司不斷。（Getty）

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根據外媒《Vanity Fair》報導，尊尼早前入稟控告《太陽報》刊登他家暴安芭的文章屬於誹謗，在日前的聽證會上，辯方在庭上公開了一段尊尼在2013年發給好友保羅比特尼（Paul Bettany）的短訊，內容是尊尼向好友抱怨前妻：「我們燒死安芭吧！」隨後再補充道：「燒死之前先浸死她，我會X她被燒的屍體，確認她是不是死了！」

尊尼日前現身法庭。（Getty）

保羅比特尼（Paul Bettany）在《復仇者聯盟》（Avengers）系列電影中飾演「幻視」。（劇照）

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辯方同時亦曝光了另一條尊尼在2014年發給Paul的訊息，當中尊尼提到自己飲了一整晚的酒後搭乘私人飛機去找安芭，不過最後的結果並不如意。而尊尼的律師作出反擊，表示當中的留言都是氣話，事實上尊尼曾講過絕對不會傷害安芭，認為不應將憤怒發洩在心愛的人身上。雙方各執一詞，但外界普遍支持尊尼，認為在早前流出的錄音中，安芭對待尊尼的態度極差，更承認曾對尊尼使用暴力，用平底鍋、花樽、酒樽等掟對方，令尊尼長期受到家暴，難免會感到有苦難言，要向好友吐苦水。

安芭以家暴為由申請離婚，但早前兩人的對話錄音曝光，原來她才是施暴的一方。（YouTube影片截圖）

尊尼同安芭雙方各執一詞。（IG@amberheard）