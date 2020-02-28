【辣伙頭】楊尚友點解叫「廚壇魔術師」　原來同佢兒時怪癖有關

ViuTV節目《辣伙頭》進入決賽階段，八位美少女鄧月平、洛兒、陳欣妍（Shirley）、陳海寧、蘇菲、沈殷怡、郭奕芯及余逸思（Yoshi）經過兩個星期後，終於只剩下鄧月平、陳欣妍和余逸思三位競逐美女廚神的寶座。不過到決定勝負的一刻，就一定經過主持陶大宇、郭政鴻和「廚壇魔術師」之稱的楊尚友（Christian）的舌頭。

楊尚友、陶大宇和郭政鴻，呢個組合有新鮮感。（截圖）

話說回來，其實在網上討論區，網民討論參賽者們之外，就最常提及節目中負責評分試味的三位主持，誰勝誰負就完全交由他們決定。做得主持當然「有返咁上下」，特別是有「廚壇魔術師」之稱的楊尚友（Christian），早於《辣伙頭》之前，其實就已經主持過不少飲食節目，經驗相當豐富。

原來楊尚友同過「YAN can cook」Martin Yan拍過節目。（IG@chefchristianyang）

在一篇訪問中，楊尚友就曾表示童年時特別喜愛將廚房當實驗室，將各種食材重新組合再塞入口試食。他說：「試過將幾粒萬樂珠含喺口再灌汽水，即時噴上鼻；又試過將可樂混豉油。」還試過他將魚肝逐一混合芒果、荔枝及軟殼蟹，雖然最後肚痛肚屙收場，但仍然樂此不疲。

CJ E&M所擁有的韓國綜合娛樂頻道都邀請過佢上節目。（IG@chefchristianyang）

長大後，他也保留了這個「壞」習慣，喜歡將不同食材組合起來，例如2018年麥當勞推出的安格斯漢堡系列就是出自他手。不說不知，原來他自15歲起就已經學廚，8歲時他們一家就由毛里裘斯到香港居住讀書，直到15歲時才回到毛里裘斯一間酒店餐館由洗碗切菜做起。

做得廚師當然會同自己的作品影相。（IG@chefchristianyang）

他接受《香港01》時，就補充說：「大學喺瑞士讀 Ecole Hoteliere de Lausanne 嘅酒店管理。頭兩年要做Intensive嘅Formal Culinary training, 之後亦都喺瑞士同埋法國嘅Michelin Star嘅餐廳做嘢。」2001年完成國際酒店管理學士課程後就回流到香港，並開了第一間DIY大阪燒餐廳「BANG BANG PAN PAN」以及法國餐廳「Brass」。

諗起M記個漢堡。（IG@chefchristianyang）

不過又因為加租及追「米芝蓮」星的壓力底下，他就決定結業並追求更令他開心的廚師生活，並於2012年開始開辦烹飪課程，2012年也開始主持《煮角》、《味之天下》等飲食烹飪節目，16年更成為了ViuTV的「御用大廚」，主持第一二輯《煮吧！換咗我阿媽》《阿美利堅無肉飯堂》以及2020年最新節目《辣伙頭》。

楊尚友表示，《辣伙頭》是他至現時為止，其中一個最喜歡的工作之一。（電視截圖）

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問到他對參賽者的評語，他就表示每個人都給了他相當大的驚喜：「佢哋全部都好俾心機去做功課、諗新菜式、練點樣煮。如果講令我有驚喜嘅菜式，有Yoshi做嘅菠蘿腐乳煙肉、陳欣姸做嘅黑糖薑汁檸蜜、鄧月平嘅銀鱈魚Broth。如果講最大進步就係郭亦芯。」