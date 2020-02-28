【新冠肺炎】網爆出席聚會染病遭隔離　成龍IG貼文爆真相

內地新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）肆虐，導致內地許多省份城市的確診人數不斷上升，至今已經累積確診人數超過78000宗，而死亡人數多達超過2700宗，而其他國家地區的確診人數亦不斷上升，其中以韓國最為嚴重，截止今日（28日）上午10點已經累積病例高達2022宗，疫情在全球持續擴散令到不少民眾非常擔憂。而為了有效地做好防疫工作，全國上下都齊心協力響應政府的呼籲，齊齊少出門﹑少聚會﹑勤洗手﹑戴口罩等措施，避免讓病毒有機可乘。

成龍被傳染上武漢肺炎。（成龍微博圖片）

正因為疫情持續擴散的關係，不少娛樂圈的明星朋友亦都非常關注，更紛紛捐錢捐物資唱抗疫歌為抗疫人員加油打氣。而國際影星成龍就是其中一位，他更公開發表出資100萬人民幣向個人或科研人員研製出特效藥救國的「懸賞論」，令到不少網友非常感動。而近日網上就瘋傳成龍亦感染武漢肺炎，更傳出被遭隔離的消息，令到不少粉絲非常擔心，不過幸好只是虛驚一場，皆因成龍親自在社交網站貼文作出回應，表明自己好安全好健康。

因為染病消息一事直上塵囂，的確令不少人都信以為真，對此成龍亦好識做為免粉絲們擔心，他就分別在instagram與facebook向大家報平安，均說道自己目前是安全與健康的：「我想借此機會為大家的關心說謝謝！ 我非常健康, 安全, 沒有被隔離。 我收到了很多朋友的訊息，問我是否沒事。你的愛和關心是如此溫暖的。謝謝！」而他的兒子房祖名聽到消息之後都大吃一驚，更在成龍的ig上留言：「嚇我一跳」，而成龍亦立即作出回覆：「這位同學怎麼常常被老爸嚇到」世界各地的粉絲看到成龍親自報平安之後都放下心頭大石。