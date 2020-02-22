【武漢肺炎】湖北員工想請辭　黃曉明暖心回覆：有我就餓不着你們

內地武漢肺炎肆虐，截止今日（22日）內地確診個案已經高達76,392宗，死亡個案為2,348宗，當中以湖北省最為嚴重。在這一段疫情擴散的過程中，全國人民都感到非常惶恐與焦慮，特別是湖北省的人民，他們的情緒壓力會更大一些。正正因為如此近日有一名來自湖北的員工，就因停工階段還可正常拿到工資，對此他感到過意不去，並主動向老闆提出請辭，而這位老闆正正就是內地男星黃曉明。

黃曉明為疫情出錢出力，絕對是大慈善家。（黃曉明微博圖片）

據網上傳出該位湖北省的員工與黃曉明的對話紀錄而看，該員工每日在家感到非常焦慮，無法復工親身跟進工作情況，如此一來會令不少工作受到影響，但他在這一段時間亦正常領到工資，對此他感到非常過意不去，並向黃曉明提出停薪留職的請求。

黃曉明是一位好老闆。（黃曉明微博圖片）

而黃曉明亦知道該員工感到非常焦慮，並沒有多說甚麼只勸他不要想那麼多就好。看到老闆如此關心自己，該位員工似乎更過意不去，提出下個月仍未能重返工作單位，他就選擇辭職好了。但黃曉明不接受他的請求，更以霸道總裁式的口吻安慰他：「吃好喝好別想這些沒用的，有我一口就餓不着你們。」收到老闆如此暖心的回覆，該員工頓時都喜極而泣。而不少網友見到該員工與黃曉明的對話之後，都大讚黃曉明是一位暖心好老闆，大家在微博留言道：「仁心老闆」﹑「真正的慈善」﹑「好想有這樣的老闆」等，還紛紛想去他的公司應徵添。