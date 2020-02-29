《我在北京等你》現防疫式Kiss戲？李易峰花式示範氧氣罩之吻！

由李易峰、江疏影、胡宇威主演的內地都市愛情劇《我在北京等你》播出3集，李易峰暌違4年回歸螢幕，首次和江疏影合作就被期待是2 人吻戲最多的作品，CP感爆棚！

《我在北京等你》單單在前3集就上演「氧氣罩之吻」、「車窗強吻」等高甜戲碼狂撩觀眾，在疫情升溫之際，瞬間成了追劇熱門，成功登上微博熱搜，網友直呼：「絕了！」而主題曲《蜂鳥》更是由歌手青峰為該劇度身打造，鼓勵大家勇敢追夢、激勵人心的歌詞與本劇中心思想實為絕配。

李易峰、江疏影連環Kiss戲逐格睇：

+ 3 + 2

《我在北京等你》戲中，李易峰飾演住在紐約貧民區、連出庭西裝都要用借的無名律師，看似玩世不恭，實則滿腔理想，常為底層發聲、伸張正義。某次卻遭飾演服裝設計師的江疏影誤傷，醒來後對女主角一見鍾情，於是假裝失憶，展開無理蠻纏的猛烈追求，直接上演「氧氣罩吻」、「車窗吻」等溝女招數，讓觀眾對這糾纏式「追妻」的男主角設定充滿新鮮感，大讚人設成功、劇情有趣。

+ 8 + 7 + 6

該劇另一亮點，則是2年沒拍電視劇的胡宇威，戲中原以為他仍是在偶像劇中的高富帥，未料後面故事發展將令人跌眼鏡，「黑化」成為不擇手段的心機男。不過，胡宇威最開心的是拍攝此劇時，因劇組拉到紐約取景，只要沒戲份，在紐約的爸媽就會到片場接他回家，連經理人都笑稱「很像爸媽接小孩放學」，他笑說：「回想被媽媽接送上下課，已經是幼稚園到小學一年級的時候了。」因此感覺很奇妙。

《我在北京等你》23／2起於愛奇藝獨家播出，每日24點更新。

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