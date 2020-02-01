2月必睇陸劇　關智斌新劇火拼歐陽娜娜！《長相守》原著大有來頭

各位朋友們～又到了每月一次的開播懶人包啦！繼一月份《將夜2》、《三生三世枕上書》、《絕代雙驕》等超強好劇開播後，過完年後的二月繼續好劇大放送，看上去真是一個眼睛要瞎掉的節奏！有殺青已久未播的好劇、也有超寫實律政劇，除此之外更有呼聲超高的IP神作即將開播！快跟著小編一起來看看這個月的開播清單吧！

《決勝法庭》

上映資訊：2020.02.02

開播平台：江蘇衛視、浙江衛視、優酷、台灣愛奇藝、騰訊

主演卡司：于和偉、張佳寧、韓棟、王耀慶

喜歡律政劇的朋友們二月必追這部！劇情均改編自真實案例，以庭審為中心，公安、檢察院、法院多視角敘述。劇情圍繞江東市檢察院檢察官們與惡勢力團伙鬥智鬥勇，伸張正義的故事。為求真實性，劇組在場景、台詞、演員方面都下足了功伕，劇本找來國家檢察官擔任顧問六度修改，演員方面則聚集于和偉、張佳寧、韓棟、王耀慶等老中青三代實力派演員，在這部劇裡將看到人性的矛盾與選擇、追求理想不畏霸權的熱血以及法治與人性之間的交鋒！

《決勝法庭》劇情均改編自真實案例。（《決勝法庭》劇照）

關智斌新劇原著大有來頭！即睇其餘6部2月必睇陸劇▼▼▼

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【本文獲「陸劇星球」授權轉載，相關文章：2020陸劇推薦》20部時裝劇超精彩，校園浪漫愛情、懸疑偵查、軍旅情懷接力開播】