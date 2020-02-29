【潮流日常】吳謹言曾經爛面狂爆痘　靠「肌斷食」重拾無瑕肌膚

近日網上又再掀起「肌斷食」的風潮，新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，不少打工仔都work from home，何不趁這段不用見人的日子來一場7天肌斷食，開啟皮膚自身的修復機制，改善膚質。

吳謹言靠肌斷食醫好痘痘肌，皮膚變得更白滑。（微博圖片／吳謹言）

吳謹言靠肌斷食對付痘痘肌 重拾白滑肌膚

近日網上有不少人趁這段在家工作的日子，打卡表示正在進行肌斷食。周海媚和吳謹言都是肌斷食的信徒，吳謹言曾被狂讚素顏膚質也非常好，幾乎沒有瑕疵，她自爆曾經有一段時間，拍完戲之後狂爆暗瘡幾近爛面，靠肌斷食重拾白滑肌膚。

肌斷食是從日本流行起來的一種保養方式，由宇津木龍一所提出的，他是日本極少數的專業抗老、治療美容的整形外科醫生。

注意皮膚狀態穩定的人不需要進行肌斷食，有需要的人每月可選一周進行。

皮膚狀態好時不需要肌斷食。（微博圖片／周海媚）

通過停用化妝護膚品 重啟肌膚自身修復能力

這個方法主要是針對容易爆瘡及經常化妝的女生，皮膚長時間靠保養品驅動，就會變得懶惰，自身代謝能力變弱，而且皮膚長時間吸收護膚品營養過盛，亦容易引起爆瘡等炎症，當中常見的添加防腐劑、界面活性劑、人工合成香料、色素等，亦會引致皮膚敏感。

通過停止使用護膚品及化妝品，讓皮膚徹底休息，自由呼吸，自我提升代謝和重啟自身修復能力。有不少人試過肌斷食之後都表示像換了一層新的皮膚。

不少人試過肌斷食之後，都認為膚質有明顯改善。（微博圖片／吳謹言）

什麼人需要進行肌斷食？

肌膚容易發炎、爆瘡、癢痒及過敏。換季或旅行時，肌膚難以適應而產生過敏狀況。去完角質，也沒有改善肌膚對保養品的吸收。做再多保濕、肌膚水油依然不平衡。長年都使用同一種保養模式。使用營養過盛的護膚品。

重點來了，如何進行肌斷食：

Day 1：早晚只用溫水洗臉，不用洗臉產品，不用任何護膚化妝品。

Day 2：早晚只用溫水洗臉，只用基礎型的補濕爽膚水及補水精華，不用其他護膚品及化妝品，尤其是美白抗衰老等功能性護膚品。

Day 3：開始可用輕型洗臉產品潔面，只用基礎型的補濕爽膚水、補水精華及眼霜，不用其他護膚品及化妝品。

Day 4：重複Day 1步驟。

Day 5：重複Day 3步驟。

Day 6：正常潔面，只用基礎型的補濕爽膚水及補濕面膜。

Day 7：恢復正常潔面護膚程序。

需要注意事項：

不少人在肌斷食期間狂爆暗瘡或是脫皮，這通常是由於皮膚正在進行排毒，只要堅持一兩天便會轉好。觀察皮膚適應程度，如果中途過於不適或許考慮中止肌斷食或咨詢皮膚科醫生。要做到完全肌斷食可能有點過於極端，可以先試試每隔一周從省略保養步驟開始做起，或者先試試看2-3天。