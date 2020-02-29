王喜到電台大談與陳志雲關係　回應樂易玲不和傳聞：佢好尊重我！

王喜當年甫加入無綫（TVB）即擔綱男主角，《烈火雄心》系列更令他登上事業高峰，不少人認為他的成功是因為有高層陳志雲的特別關顧，他今天接受電台《1圈圈》訪問，解構他與陳志雲以及樂易玲之間的恩怨情仇。

王喜接受電台訪問，大談與陳志雲及樂易玲之間的關係。（影片截圖）

否認陳志雲作靠山 從未享特殊待遇

主持人梁泰來問到王喜當年在無綫發展得很好，似乎備受力捧，王喜聞言否認，他說當時不是TVB親生仔，只是一個邵氏借給TVB短暫3年的演員，每年只拍一部20集的劇集。他亦否認當年陳志雲是自己的靠山，二人一同在TVB工作時，對方並沒有特別優待自己。「如果佢發揮對我有利嘅作用，咁我點會仲係一年先拍20集嘅劇呢？點會我被人消費嘅時候，冇一個人為我挺身而出？」雖然沒有因陳志雲而在TVB得到更多好處，但因對方涉貪污案落馬，而瞬間備受冷落。

陳志雲當年離職後，多位被視為「志雲黨」的高層也慢慢離開TVB，當中包括前節目部總監何冠中（右一）被迫令無限期放假。（TVB.com）

因撐陳志雲 由天堂跌落谷底

王喜2011年離開TVB，主持問是哪一方選擇終止合約，王喜反問說：「2011年3月11日發生咩事？」主持回答：「（陳志雲）ICAC事件」，王喜說：「邊個香港著名男演員，演技出眾，皮膚又幼嫩，撲出去捍衛朋友（陳志雲），又係邊個告發陳生的？咁間公司（TVB）會唔會對呢個捍衛陳生嘅演員好呀？」暗示因為挺陳志雲而遭TVB解約。

王喜在陳志雲擔任高層的時候，從不向別人透露與對方相識，但在對方出事之後，他挺身而出雪中送炭，陪對方出入法庭，張羅雜務，更為對方撐傘，令陳志雲感性說出「人生得一知己，不如得一王喜」的金句，成為一時佳話。不過撐陳志雲令王喜在TVB受盡冷落，由原本的一線演員待遇瞬間變成沒有對白的閒角，令他嚐盡人情冷暖。但他沒有後悔，更讚陳志雲是一個善良得令人生氣的人，「佢太容易原諒人，甚至連害到佢雞毛鴨血的人都可以原諒。」

王喜當年因為撐陳志雲而遭TVB冷落，於2011年終止合約離開公司。（影片截圖）

盛傳與樂易玲不和 王喜為對方平反

另外談到外界盛傳王喜與TVB高層樂易玲不和，王喜指要為對方平反，他說樂小姐是一個有趣的人，曾經拖住他到藝人之家推薦給別人，令他覺得很溫馨。他分享最近與對方相處的趣事，元宵節當天，樂小姐發了一張長輩圖給他，上面用簡體字寫道：「祝你及家人元宵節快樂，在這非常疫情時期，請保重身體，相信陽光總在風雨後。」他回覆說：「殘體字？你係咪Send錯呀？我係香港人喎。」兩小時後，樂小姐用繁體字將圖中的語句重複再打一次發給王喜，令王喜感到非常窩心：「證明佢好尊重我嘅個人意願同眷顧我嘅感受。」他說一個顧及別人感受的人不會是壞人。

王喜澄清與樂易玲不和傳聞，指對方是一個窩心的人。（資料圖片）

每一年一劇用心鑽研 因唔埋堆而被數落「難搞」

由於每年在TVB只拍一套20集的電視劇，王喜因此每次都非常努力用心地鑽研劇本，以致他後來被指為人「難搞」、「麻煩」及「愛改劇本」，他說：「我同TVB其他被力捧嘅演員唔一樣，第一，我冇被力捧，第二，我去到離開TVB嗰日，我都係每年拍一個部20集嘅電視劇，其他演員每個月都有好多劇拍，所以佢哋好多唔志在，但對我來講，呢部劇係一年一度，如果稍有差池，我下年未必再有機會，所以我點可以唔緊張呢？」

再加上王喜一年只拍一劇，在片場又埋首看劇本，因此與工作人員不相熟，故被冠上「難相處」、「黑面」的罪名。而由於他跟其他人沒有太多交情，更容易被出賣是非給記者作人情，王喜說：「佢哋對我冇情義，唔需要理我感受，因為我一年先出現一次。」他形容自己當年在TVB沒有人脈和背景。

王喜近期頻頻為社會發聲及身體力行，為香港抗疫出一分力：