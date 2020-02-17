武漢肺炎│王喜義助長者、傷殘人士撲日用品當司機　網民激讚

新型冠狀病毒在港確診個案逐步上升，恐慌下本港近日出現搶購口罩和日用品情況，行動自如的你尚且買不到，更別說高齡或傷殘人士，藝人王喜今日於fb公布會義務向高齡、傷殘等有需要人士代購日用品，並會為需要覆診者提供接送服務。

王喜發帖稱願在疫情下義務為有需要人士做司機及撲物資，引來網民激讚。（王喜fb）

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去年反修例風波下部分地區交通燈受破壞停用，王喜已曾自發到場幫忙指揮交通，現時香港因新型冠狀病毒恐慌下，市民陷入盲搶日用品風潮，王喜又再一次出動，今日在其facebook公布《派更車》啟航，他表示願意服務獨居、偏遠、高齡及危疾香港人代購日用品，或在有陪診情況下接送有需要人士覆診。

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他強調純屬義務服務，謝絕小費、打賞或饋贈，服務時間為星期一至五早上9時至傍晚6時，曾為警務人員的他，更特意在帖文中招募自備私家車的警察舊伙記加入，又指疫情退卻之日團隊將自行解散。

他的帖文被網民激讚，短短3小時已獲逾千回應，被分享了1300多次。不少網民都高呼好感動，齊祝願王喜好人一生平安，有人溫馨提示他做好防護裝備，並記得每次接人後都要消毒座位，以免不知中招的服務對象誤把病毒傳給他或下一手乘客。

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