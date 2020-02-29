【完美關係】佟麗婭瞪眼式演技遭負評　網友話Angelababy仲好過佢

有「新疆四美」之稱的佟麗婭五官精緻，憑藉古裝穿越劇《宮鎖心玉》以及現代劇《北京愛情故事》而人氣急升，在電影界也佔有一席之地。不過，最近由她同黃軒主演的新劇《完美關係》口碑急轉直下，原因之一是佟麗婭的演技。

自從劇集開播後，收視幾乎處於同時段首位，不過劇情、人設、造型等慘遭網友瘋狂吐槽，而佟麗婭的演技也飽受詬病。

35歲扮27歲少女 特寫鏡頭老態盡顯

劇中佟麗婭飾演一位27歲的富二代，與真實年齡相差9歲。剛剛畢業回國就臨危受命接任爸爸公司的CEO，對於職場一概不知，慢慢在業界翹楚黃軒的幫助下成長。雖然現實中的佟麗婭保養得宜，但在劇中的狀態卻有些差強人意，在鏡頭多處特寫之下，面部略顯老態與僵硬，一頭長直髮與空氣劉海也與氣質不太符合，有種扮嫩的感覺。

網友狠批佟麗婭演27歲的女學生不適合。（視頻截圖）

+ 2

表情誇張 台詞生硬

原本佟麗婭並非演技差的演員，但在這套劇中，實在令觀眾看不下去。首集出場，她帶客戶睇別墅，為了暗示對方是凶宅，於是用齜牙咧嘴的方式演繹，但就顯得過於猙獰。

這個表情未免有些過於猙獰。（視頻截圖）

連展示笑容似乎都一定要將嘴咧到最大。

佟麗婭似乎演得過於用力。（視頻截圖）

而在懇求黃軒做合夥人時，佟麗婭的眼睛愈睜愈大，最後直情瞪大雙眼，連眼都不眨，但眼神又無變化，看上似是在發呆，自言自語一樣，相當奇怪。除了瞪眼，台詞也顯得有些生硬，嘴型變化與台詞過於同步，恨不得用上所有面部表情，非常誇張，難怪觀眾會覺得難受，甚至害怕。

佟麗婭瞪眼的演技絕對不輸Angelababy。（視頻截圖）

點擊下圖睇佟麗婭瞪眼演技：

+ 3 + 2

看了佟麗婭瞪眼式的演技之後，網友們不約而同都想到了Angelababy，將兩人進行比較。雖然Baby同佟麗婭風格不同，但就年紀與樣貌來講，前者30歲，看起來似20幾，後者36，看起來似30，始終有些劣勢。再看演技，原來的佟麗婭儘管算不上演技派，勝在比較自然，而Baby非科班出身，演技一直飽受詬病，不過隨着佟麗婭在這套劇中差強人意的表現，反而令網友覺得Baby演技更勝一籌：「客觀而言，ab（Angelababy）瞪眼看起來比她漂亮年輕點」、「baby好像是有進步」、「baby起碼顏值在線」等，笑言「Baby搣甩演技差全靠佟麗婭」。

不少網友見到佟麗婭的誇張演技之後都大讚Baby演技反而更好。（視頻截圖）

點擊下圖睇baby瞪眼式演技：

+ 3 + 2

網友對baby同佟麗婭的演技進行比較。（微博@紅星閃閃曼霓曼霓）

事實上，連該劇的編劇也忍不住吐槽佟麗婭的演技：「所有配角演技都在線，甚至受歡迎，唯獨女主角塌陷」。不得不說，無論男主角黃軒，抑或女配角高露、陳數，演技都備受讚賞，佟麗婭可謂完全被兩位資深演員的演技同氣勢比了下去。究竟佟麗婭的演技為何會退化成這樣，也許是接了一個同自己各方面不太符合的角色，因此演得太用力，導致過於誇張，令觀眾也沒有什麼代入感。

佟麗婭遭兩位配角37歲的高露（上）與42歲的陳數（下）碾壓。（視頻截圖）