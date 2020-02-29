嫁豪門近半年還未領證　郭碧婷被爆線上回應：別擔心我我過得很好

台灣女星郭碧婷去年3月份答應男友向佐的求婚，同年9月二人就在意大利卡布里島舉辦婚禮，正式成為夫妻。但萬萬想不到最近向佐在內地綜藝節目《天天雲時間》中就自爆二人至今其實還沒有領證，令不少網友都大吃一驚。對此，二人未就此事公開說明回應。而向佐的媽媽向太陳嵐就率先在微博為兒子和媳婦作出詳細說明，交代了還未領證的背後原因。而相隔了幾日之後，郭碧婷就被爆在粉絲群對此事作出回應，揚言自己生活過得非常好叫大家不必擔心。

向佐﹑郭碧婷去年在意大利完婚。（向佐微博圖片）

就在日前向佐用「雲視頻」連線的方法做客湖南衛視綜藝節目《天天雲時間》，公開自爆與郭碧婷至今還沒有領證：「我們只辦了婚禮，但是我們在等一個好日子，或者等我們沒那麼忙的時候，選一個地方去領證了。」事後不少網友則批評他們為「綜藝情侶」罷了，更揚言婚禮都辦了領證這回事難道會沒有時間去做嗎？對此向佐的媽媽向太陳嵐就率先跳出來為兒子與媳婦發聲，直言因為：「台灣領證要向佐在香港政府拿單身證明，結果拿了去了台北還是不行，又要跑回香港台灣辦處事公證。然後碰到過年，之後又碰上疫症發生就不能去台灣了！」突如其來的種種因素令他們未能領證。

向太陳嵐已在微博為兒子﹑媳婦發聲。（向太微博圖片）

當大家關心當事人會如何作出回應之時，近日就爆出郭碧婷在粉絲群中聊天時就簡接對此事在網絡上引發的許多負面消息作出回應，她直言：「網上那些紛紛擾擾不重要，別擔心我我過得很好。」非常正能量的回應令不少粉絲都安心許多。

雖然向佐與郭碧婷還沒有領證，但他們已經是公開的夫妻了，二人不時公開放閃，恩愛的程度令不少人非常羨慕。近日向佐獲邀上綜藝節目《吐槽大會》，更第一時間在鏡頭前向郭碧婷公開示愛非常甜蜜，不禁令人覺得向佐真的非常寵愛郭碧婷。除此之外，向佐還公開回應網友批評他長相醜的問題：「在網絡上很多人也說我長得很兇,有家暴臉。其實我很無奈,你們說我長得醜我沒意見,但你們總不能說我長得違法。」令台下觀眾笑聲不絕。

郭碧婷表示自己生活過得非常好。（向太微博圖片）