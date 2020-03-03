想見你專訪│柯佳嬿29+1後才學會愛自己：每個人都曾經是陳韻如

《想見你》完結篇之後，討論還在繼續。很多網民驚嘆於劇本的巧妙，仔細咀嚼角色們的旅程和心境，其中，有一句話特別觸動人心：「或許每個人都曾經是陳韻如。」其實，這句話也適用於柯佳嬿。我們現在看到的她，正是破繭而出的陳韻如。

柯佳嬿講話輕輕柔柔的，忍不住開懷大笑時，會以手遮住嘴。（KKBOX援權使用）

柯佳嬿講話輕輕柔柔的，忍不住開懷大笑時，會以手遮嘴。談到《想見你》劇本吸引她的地方，她輕巧地說：「我演的戲好像都是愛情戲居多，很少看到劇本把愛情、推理、穿越這些元素融合這麼好，架構很完整，把愛情戲發展到極致，你要說它是以愛情為謎題的推理劇也可以。我喜歡看推理小說，看了前三集劇本就覺得，不管男主角是誰我都要演！」

柯佳嬿在《想見你》一人分飾兩角，分別是1998年的高中生陳韻如，和2019年的上班族黃雨萱。她說，在《想見你》體驗了以前不曾有的狀態，以前想成為一個角色，要拼命追著角色跑，想盡辦法成為她，但成為陳韻如和黃雨萱，是在不知不覺中做到的，「我跟她們像是三個不同顏色的黏土，和在一起變成一個新的顏色，可能沒有很均勻，但變成新的樣子。」

柯佳嬿於劇中一人分飾兩角。（《想見你》劇照）

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她自認狀態調整得很好，「我和角色活在一起。殺青了，有一種硬生生將自己剝離的感覺。」更自信說：「我目前代表作就是《想見你》吧！我真的用盡一生的愛演戲，這套真的拍得很辛苦，我把自己的全部交出去，拍到沒有自己了，但播出後大家都說『許光漢好靚仔』，有點傷心。」眾人不禁大笑。其實，這句話她以玩笑口吻在不同訪問中說過多次，但也稍微透露出一點真心吧。

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她坦言，34歲的她最擔心詮釋17歲中學生陳韻如，「這是我演過跟實際年齡差最多的角色。」也擔心造型觀眾看了會出戲。她回憶，每次訪問談到許光漢要年輕10歲、增齡10歲演出，施柏宇也要增齡十幾歲演出，她都默默不出聲，「我要演比我年輕17歲的人！已經差不多一輪。」眾人又不禁笑出來。

施柏宇也要增齡十幾歲演出。（《想見你》劇照）

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不過，當柯佳嬿慢慢成為陳韻如，她不再為此煩惱：「後來我覺得，因為劇情發展很好看、很吸引人，演員實際年齡是幾歲，好像也不是重點了。」的確，即便觀眾一開始有疑慮，但隨著劇情發展，她靠著精湛演技，讓觀眾忘了她的實際年齡。

其實，柯佳嬿經歷過陳韻如的故事，她中學、小學曾被同學欺負，「我青少年時期比較灰色和陰鬱，不太敢看人家眼睛，碰到第一次見面的人，會不知道怎麼跟他說話。」陳韻如在《想見你》初期的畫面浮現，我說：「那你挺像陳韻如的。」她立刻反駁：「我覺得陳韻如症狀比較嚴重！」🤣

她回憶小時候被欺凌的經歷，例如，同學會把盪鞦韆推很高、不讓她下來；或是同學把其他人的顏色筆塞到她的抽屜，然後跟老師說是她拿走的。她苦笑說：「那時我不知道如何面對，以為長大就沒事了。」一直到高中，她的狀態才好些，「高中還是很喜歡結伴，但我可以自己去廁所、轉課室、去小食部喔。」

柯佳嬿也經歷過陳韻如的故事。（KKBOX授權使用）

成為演員之後，為了更認識自己，她檢視自己的過去，才發現的確被那些經歷影響了，「所以我不太喜歡人群，總是很害怕被看見。很奇怪，我工作這麼多年，上台還是會很緊張，沒辦法很享受，或是今天記者突然很多，剛走出來還是會緊張。我到現在還在調適。」她思索片刻後對鏡頭笑說：「所以不要亂欺負同學！」劇中，黃雨萱穿越到1998年，成為高中生陳韻如。如果柯佳嬿能回到1998年，她想要找到讀中學的自己，並幫她加油：

我可能會跟自己說，希望當時的我，可以再勇敢一點，沒有什麼好怕的。

34歲的柯佳嬿最擔心詮釋17歲高中生陳韻如。（《想見你》劇照）

陳韻如、黃雨萱在《想見你》面對不同的人生難題，陳韻如是家庭和感情的不如意，黃雨萱則是失去心愛的人。談到人生曾經的難題，柯佳嬿說：「仔細想一想，還不少。」她說，第一件衝擊她人生的事情，是她20歲時父親過世，她感覺突然長大，「有一種沒準備好，突然背起很多責任的感覺。」

她是大姐，家有兩個弟弟，一個小她五歲、中學剛畢業，「我還記得在爸爸的喪禮上，我弟弟站在我前面哭，他肩膀在顫抖的背影。那時候覺得，我要好好照顧弟弟。」她坦言，當時在幼稚園工作的她會加入娛樂圈，除了自己有興趣，一開始也和想照顧家人的心情有關。

當我問她，如何面對這些人生難題？後來可有「準備好了」的時候？她說：「很多事情你沒有辦法去分辨，是不是過去了，或是所謂的準備好了。有時候是時間可以習慣這一切，有時候是找到一個平衡，懂得如何與這樣的情況和平共處。」她是在20多歲時找到平衡。

陳韻如、黃雨萱在《想見你》面對不同的人生難題。（《想見你》劇照）

柯佳嬿說，陳韻如、黃雨萱在戲裡有各自的主題曲，陳韻如的主題曲是〈逃〉，黃雨萱則是〈Someday or One Day〉。陳韻如在唱片行上班，柯佳嬿就找了很多1998、1999年代的歌來聽，例如陳綺貞〈讓我想一想〉、陳曉東〈心理遊戲〉，還有張震嶽、王菲、范曉萱的歌。

她笑說：「我拍了這部戲之後聽更大量的音樂，沒事的時候就聽，一個連結跟著一個連結，聽相關的歌手和團體。因為要找那個年代的歌，我才知道周杰倫是2000年出道的！」而為了脫離角色的悲傷心情，她在台南拍戲時，晚上會出門走走聽音樂。她很喜歡發現一些新的、沒聽過的聲音，「我最近發現有一個樂隊叫『魚條』，〈行前準備〉的MV拍得很可愛好活潑。」她最近還聽王若琳的翻唱專輯《愛的呼喚》，「她唱鄧麗君的〈我只在乎你〉好適合！」

除了穿越必備神曲〈Last Dance〉，《想見你》用了多首華語流行歌曲串場當插曲，每一首都是神來一筆，柯佳嬿也有參與插曲討論，出現在第十集的莫文蔚〈真的嗎〉，就是她推薦的歌。

請她點一首歌給現在的自己，她拿出電話，展示Betty Swann的〈Sweet Dreams〉，「如果說到我現在的感覺和狀態，就像是〈Sweet Dreams〉，幾舒服。」她進一步解釋，「因為我什麼都比別人慢，我現在到一個比較自在的年紀和階段，可以享受工作，30歲之後比較做自己，也越來越喜歡自己。」

以前不太喜歡自己嗎？她說，以前覺得自己不夠好，總想成為那種大家印象中的女演員，例如很懂得面對媒體、站上舞台有氣勢，「可是我性格就不是那樣。當我試圖去成為某一種類型的人時，我很辛苦，會否定原來的自己。但當我真的接受自己的時候，沒關係，我就是跟大家傾兩句就破功，我沒有再勉強自己。順應自己的個性生活之後，就活得滿開心的。」人終究只能做自己，才會有自信與快樂。不管對陳韻如或柯佳嬿，都成立。

柯佳嬿拿出手機，秀出Betty Swann的〈Sweet Dreams〉。（KKBOX授權使用）

特別感謝｜結果娛樂、三鳳製作、福斯傳媒 平面攝影｜宿昱星

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