想見你│許光漢公開10張花絮照　留言236個字搞喊網民

許光漢憑台劇《想見你》爆紅，劇集已經大結局，但還陷在李子維和黃雨萱的濃厚感情中，他日前也公開私藏的10張照片，吐露心聲：「感覺要離別是一件很困難的事，但也終於到了這一天，謝謝擁有的一切。」

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許光漢出道至今，接演角色具挑戰性，《姜老師，妳談過戀愛嗎？》飾演性成癮的遲緩兒，入圍金鐘52戲劇節目男配角，2019年底一連3部戲《罪夢者》、電影《陽光普照》、《想見你》更讓人氣一舉衝高，出席一日店長活動，粉絲趴玻璃搶看，簽書會更湧入千位粉絲，排隊人龍包圍美麗華。

大結局前，一度爆出盜版外洩，劇組緊急合體原班人馬，再拍驚喜彩蛋，給觀眾禮物，許光漢在大結局12天後，在社交平台分享心情，他表示：「這是我們，最後的彩蛋了。忙於工作，完結的不真實感有許多，思考思念的時間也只剩睡前幾分鐘。但時不時會想起這一切走來的過程大家的努力都很不容易。」

《想見你》2月23號公開大約四分鐘的小彩蛋。（《想見你》彩蛋截圖）

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事實上，他曾在接受訪問時說不覺得紅了，也對於「國民男友」封號不習慣，靦腆害羞一笑：

謝謝大家的愛戴，也不敢當，這是很大稱號。

許光漢於劇中一人分飾李子維、王詮勝兩個角色（圖為王詮勝）。（《想見你》劇照）

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許光漢一口氣曝光10張私藏照，有拍戲以來的一路點滴，還有宣傳時大家開心合照，最後不忘感謝「幕前幕後的給力100、導演的細膩的運轉手之戀、製作100的仙女團隊。」他喊出「一日鳳南，終生鳳南的鳳南小隊」，勾起不少粉絲感動回憶。有網友留言「謝謝你們，很感謝這些日子你們，帶給我們的幸福跟思念」、「謝謝你們帶來了這麼棒的《想見你》，一直不想出坑」、「永遠在我心中最棒的李子維」。

「感覺要離別是一件很困難的事…」點圖看許光漢236字全文▼▼▼

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】