【再見媽媽又再見】金泰希5歲囡囡可愛吸睛　真身原來是男兒身？

由金泰希、李奎炯和高甫潔主演的韓劇《再見媽媽又再見》（Hi Bye，Mama）已於上週（22日）開播，香港劇迷亦能在Netflix上收看。由於是金泰希婚後相隔5年的回歸作，加上首集劇情已相當催淚，充滿話題性。女主角的美貌固然吸睛，而劇中飾演金泰希女兒的小童星，則憑着可愛的演技成功搶鏡。

在劇中飾演金泰希女兒曹棲旴的小童星徐宇鎮（서우진），今年踏入韓國年齡5歲，由於出道年資不長，網上都未有太多有相關資料。徐宇鎮在劇中紮起雙馬尾可愛的模樣，相信一出場已成功融化觀眾的心，花絮影片中可見，撒嬌力100分的他更是獲得在場所有演員及工作人員的歡心。不過相信最令人驚訝，可說是原來穿着粉紅色裙子，飾演女兒一角的徐宇鎮，事實上是一名小男生！有消息講到由於徐宇鎮擁有一對大眼睛，與飾演媽媽的金泰希非常相似，因此通過試鏡，乍看的確還以為他是女生。

《再見媽媽又再見》中飾演金泰希的女兒的徐宇鎮，其實是一名男孩子。（劇照）

徐宇鎮融化讀者時間：

+ 9 + 8 + 7

對比之下二人的確非常相似。（劇照）

徐宇鎮雖然年紀輕輕，但他的演出經驗卻非常豐富。除了擔任童裝模特兒及參加時裝週外，他也曾與Henry等前輩拍攝廣告。而參與《再見媽媽又再見》前，徐宇鎮也曾出演《VIP》、《救救我2》和《Go Back夫婦》等韓劇，當中以在《耀眼》中飾演韓志旼及南柱赫兒子一角最為人熟悉。人仔細細的徐宇鎮雖然首兩集都幾乎沒有對白，可是已憑可愛的模樣及純熟的鏡頭感成功搶鏡，劇迷必定非常期待他之後的表現。《再見媽媽又再見》逢星期六、日晚播出，讀者又能夠煲劇解悶。

徐宇鎮曾在《耀眼》中飾演韓志旼及南柱赫的兒子。（IG/@_angel_elijah）

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