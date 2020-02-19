金泰希生兩胎後正式復出　新劇記者會露流母愛爆棚一面

韓流女神金泰希（金泰熙）自2017年與Rain結婚，生下兩名女兒後，終於正式復出。今天她與李奎炯及高甫潔一同出席新劇《Hi Bye，Mama》（港譯：《再見媽媽又再見》）記者會，相隔5年後再拍劇，下月將40歲的金泰希依舊容光煥發，而三人亦有在記者會上分享拍攝感想。

雖然記者會以網上直播形式進行，可是依舊備受媒體及劇迷關注。今天金泰希穿上黑色透視連身裙現身，優雅得來不失性感，稍微夾起瀏海的她更顯活力，完全看不出下月將踏入40歲。金泰希在記者會上講到，現實中作為兩名女兒的媽媽，因此對劇本有非常大的共鳴，覺得車宥利一角就是自己，所以決定接拍新劇。由於金泰希在劇中飾演因意外去世的鬼魂媽媽，所以她坦言：「飾演鬼媽媽後才知道，摸孩子及抱孩子是多麼大的福氣。」流露充滿母愛的一面。

金泰希和李奎炯等今天出席《再見媽媽又再見》記者會。（tvN）

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被問到與金泰希合作的感想，飾演丈夫趙康華的李奎炯笑着回答：「一開始覺魏很不舒服，不知道是人還是女神，就連眼也無法對上…」可是他卻非常感謝金泰希首先踏出親近的一步，讓之後的拍攝更加順利。《再見媽媽又再見》將於本月22日接檔《愛的迫降》播出，劇集同時亦會在Netflix上架，香港劇迷完全不用擔心鬧劇荒。

《再見媽媽又再見》將於22日播出，劇迷非常期待金泰希的演技吧？（劇照）

率先睇《再見媽媽又再見》劇照：