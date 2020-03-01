VIXX弘彬酒後直播舉中指狂鬧前輩　SHINee、Infinite及EXO全中招

韓國男團VIXX成員弘彬於今日（1日）凌晨進行酒後直播，對SHINee、Infinite及EXO等偶像團體作出批評及挑釁，遭網民狠批口不擇言不尊重前輩而惹起巨大爭議，甚至被網民要求退團。

弘彬在酒後直播對SHINee、Infinite及EXO等偶像團體作出批評，引起巨大爭議。（網上圖片）

弘彬喝酒後情緒亢奮，更不時對鏡頭舉中指，似乎醉得不輕。他於直播中聽歌時歌曲突然切換到SHINee的《Everybody》舞台片段，他隨即皺眉並用藐視的表情批評道：「誰會在樂隊音樂中加插這種偶像音樂呀，亂糟糟的。」

弘彬喝酒後情緒亢奮，更不時對鏡頭舉中指，似乎醉得不輕。（網上圖片）

SHINee（SM Entertainment）

《Everybody》的編舞被封為「KPOP最難跳舞蹈」。（SHINee《Everybody》MV截圖）

另外，他亦狠批Infinite的《成為我的人》排舞：「雖然音樂不錯，但如果是我的話我真的要打那個編舞老師了，什麼舞蹈會變成那個樣子」，他邊看EXO的《Wolf》MV時更直指對方是輸家：「我是吸血鬼，這些人（EXO）是狼，一直以來都是吸血鬼獲勝，本來就是能留名青史的人才是贏家，能留名新時代的人是吸血鬼（VIXX）還是狼（EXO）呢？我認為是吸血鬼，不然就趕上來呀！啊這是挑釁呢！」另外，弘彬亦有對Red Velvet和ONF的歌曲作批評。

EXO（SM Entertainment）

Infinite（Infinite《Be Mine》MV截圖）

網民對他的出位言論感到相當不忿：「批評其他團體也就算了，但SHINee可是演藝界的大前輩呢」、「第一次見有人這麼評價SHINee的音樂」、「他也是偶像呢，他詆毀的也是自己的行業」、「偶像形象毀於一旦」、「果然酒就會誤事」、「喝酒能看清一個人的本性」、「要退團了呢」。

SHINee的音樂向來都獲得巨大讚賞。（SHINee《Everybody》MV截圖）

弘彬之後再開直播道歉撲火：「我不是想要貶低的意思，我的言論確實有失誤，對不起。」他表示在喝酒的狀態下才發表了與偶像音樂相關的言論而出現失誤：「是我太草率了，一切都是我的錯，這是失誤。給他人帶來了損害，引發爭議很抱歉，喝了酒我以後會更加小心。」

弘彬表示會為自己的失誤負全責。（Instagram：@hongbiiiiin93）

而在弘彬的道歉直播途中，所屬公司職員找到他並狠狠教訓了一頓，並稱他如果繼續這樣就退團，並一度中斷直播。弘彬邊道歉邊流眼淚，亦表示為自己的失誤負全責：「讓我退隊的話，我會退出的。對我犯下的錯誤說清楚，接受大家的意見並且會在思考後做出決定。只希望不要辱罵我們團隊，是我個人的錯誤，不是團隊的錯誤。」