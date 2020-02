曾於2015年,通過韓國節目《Show Me The Money 5》獲得亞軍的Rapper C Jamm,近日因吸食大麻被判刑外,上年亦涉醉酒傷人,可是說是非不斷。適逢今天(28日)是C Jamm的27歲生日,高興的他在IG公開女友僅穿內衣的照片,因而又一次備受網友批評。

C Jamm在IG公開女友僅內褲的照片而被惹批評。(IG/@cjadoublem)

C Jamm在IG上傳幾張女友洗澡後,僅穿吊帶背心及內褲,從洗手間踄出時的照片,並寫上「watching you on my bed」。雖然照片中的女友未有走光,可是已惹網民的批評。有網友表示C Jamm的行為顯然沒有尊重圈外的女友,更不應該把私生活放到公開的社交媒體上,警告C Jamm小心反被女友提告;另一邊都有不少粉絲留言羨慕二人生活幸福。不過C Jamm當然懶理批評,隔幾小時後再上傳手持香煙的照片,似乎心情未有受影響。

是非多多的C Jamm完全懶理網民批評。(IG/@cjadoublem)

