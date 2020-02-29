【多圖】大量TWICE花絮照公開　子瑜捐錢抗疫被內地網民鬧爆

去年年尾及今年年頭，韓國女團TWICE都參與了大量頒獎禮及音樂節目，粉絲一直都非常期待官方能公開更多幕後照片。近日JYP終於再更新海量靚相，好讓粉絲一睹8位成員子瑜、Momo、娜璉、定延、Sana、志效、多賢和彩瑛，在後台的一舉一動。見到TWICE在後台自娛都玩得非常開心，充滿能量的樣子，絕對有治癒粉絲的功效！

JYP近日又海量更新TWICE的後台花絮照。（JYP）

按圖睇TWICE《2019 KBS歌謠大祝祭》後台：

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另一邊繼早前JYP娛樂因應新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）捐出5億韓元（約325萬港元）後，人美心善的子瑜今天（29日）再加碼捐出5千萬韓元（約32萬港元）協助韓國抗疫，表示希望所有人都能身體健康。可是子瑜捐錢消息傳到內地後，不少網民大鬧身為台灣人的她從來沒有捐錢給中國及台灣，留言表示「中國才是你的國家」，質疑她利用善事卻打着想入籍韓國的目的。當然亦有粉絲為子瑜反駁，指偶像有使用自己金錢的權利，更何況她一直關心疫情，曾在直播用普通話粉絲要做好防疫措施。

人美心善的子瑜捐錢抗疫卻惹來內地網民批評。（JYP）

按圖睇TWICE《第34屆金唱片》後台：