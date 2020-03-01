【新冠肺炎】TWICE周子瑜低調行善　向內地捐30萬竟被網民狂鬧

韓國人氣女團TWICE的台灣成員周子瑜，昨日（29日）捐出5千萬韓元（約32萬港元）協助韓國對抗新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情。不過子瑜捐錢一事惹來不少內地網民不滿，指她從來沒有捐錢給中國，其後更又一次演變成「台獨」的爭議。

周子瑜捐錢一邊被大讚人美心善外，另一邊卻被鬧到體無完膚，網民各持己見，就連子瑜曾捲入「台獨」爭議的事件也被翻炒出來。就在兩邊爭吵不斷之時，中國社會福利基金會暖流計劃在微博公開，子瑜早前通過內地粉絲團「周子瑜吧」捐贈30萬元人民幣（約33萬港元）的事實，一下子打臉內地網民的酸言酸語。暖流計劃亦有提到，子瑜的捐款將用於購買醫用防護面罩上，可說是大逆轉。

子瑜善心捐款抗疫卻被內地網民鬧爆！（IG/@twicetagram）

當然不滿的網民繼續攻擊子瑜的善心，指她只是為了平息事件，討好中華圈粉絲才後加捐款。不過都有粉絲替偶像澄清，子瑜向韓國及中國捐款一事同步進行，只是中國方面就匯率計算上才會較遲公布，「周子瑜吧」亦有公開與暖流計劃的對話內容作證明。對於子瑜低調行善卻無辜被鬧，粉絲都直言非常生氣，留言反諷比起捐款的遲早，大家更認花力氣在對抗疫情上。

暖流計劃即昨晚公開子瑜低調捐出30萬元人民幣。（微博/@暖流計劃）