【大醬園．劇評】演員發揮高水準　龔嘉欣奸得出色成演藝生涯代表

無綫劇集《大醬園》在剛過去的周五播完大結局，劇集講佛山醬園萬冠園的發展，當中牽涉爭產、鄉土情懷、感情線和奪寶等，而一大主題是當時被視為弱者的女性，如何打破命運，打破傳統。劇集有看點之餘，也有不足的地方，讓我們分析一下劇集的各方面的優劣。

《大醬園》是金牌監製梁材遠在無綫工作達35年後，在TVB的最後一部作品。劇集以製醬油的萬冠園為主題，講萬家經歷的風風雨雨。（劇照）

演員發揮高水準 龔嘉欣演技勁搶眼

劇集由何廣沛、朱晨麗和龔嘉欣領銜主演，由吳業坤、吳岱融、龔慈恩、江嘉敏、黃嘉樂和袁文傑等聯合演出。各演員都有正常的發揮，主角何廣沛和朱晨麗演技有進步，而萬家上下的一班資深演員，好似吳岱融、龔慈恩、鄭子誠和徐榮等演得相當好，特別是演大老爺（吳岱融飾）在劇中離過世前的一段日子，面對醬園的中落和兒子失憶，非常落寞。而值得一提當然是劇中的大奸角龔嘉欣，她在劇中其實是一個悲劇人物，盲目追求名利的女子，故一直攀龍附鳳，成為專員太太後，更心狠手辣，當中殺劉星威（阮政峰飾）的一幕，表情和演繹簡直令人心寒，整部劇裏頭也奸得令人痛恨，也算得上是她拍劇來的其中一部代表作。另外，劇集主打鄉土情懷，也令觀眾可以重溫一下舊日的簡樸生活和有人情味的關係。

一眾演員發揮出水準，龔嘉欣的演出尤其亮眼，奸得令人牙癢癢。（劇照）

+ 12 + 11 + 10

劇集充斥「狗血」元素 「膠」位盡出

劇集一開始的收視平平，直到後來受疫情影響收視才節節上升。觀眾普遍覺得劇情略嫌「老土」，劇情差不多有齊大部分「狗血」元素，例如何廣沛以為跟朱晨麗兄妹亂倫、必定有爭產的幾兄弟和兒子竟被父親誤殺等等，劇情的曲折離奇，似乎有太多不合常理的地方，雖然是民初劇，但橋段好似也有點守舊了。而且劇中的「膠」位也有不少，如江嘉敏他們竟然和劫匪玩「井字過三關」、高專員（袁文傑飾）拔出瀝泉槍後突然行雷閃電，劈中神樓，整間屋的屋頂、牆、磚一一塌陷，幾秒之間就完全倒塌等，非常驚人，也充滿犯駁之處，令人難以投入。

就在高專員出盡力拔出瀝泉槍後，突然行雷閃電，劈中神樓，幾秒後更完全倒塌！（電視截圖）

+ 9 + 8 + 7

支線主題太多 女性打破傳統議題不突出

《大醬園》其中一大主題是男女平等等話題，講女性如何打破封建制度創出自己的天下，但似乎能帶出這主題的著墨不算多深入，例如只是後面的部分突然講到小滿（朱晨麗飾）撐出自己的半邊天，重建醬園，最後結局草草交代他們新聘了「娘子軍」做醬油，小滿當了大當家，前段卻一直沒有講到他們如何覺得女性地位需要提高，這可能也跟劇集太多支線和情節有關，以致略為紊亂，主題不突出，像同時講女性地位的《平安谷之詭谷傳說》主題就突出得多。

結局小滿聘請了一班「娘子軍」，高呼：「女人能頂半邊天！」，這個主題才像突然被帶出。（電視截圖）

+ 6 + 5 + 4

劇情後段部分「大暴走」 最後劇集變冒險故事？

劇集後半段開始講高專員懷疑萬家有寶藏，最後的兩集更是主力講奪寶藏，最後何廣沛和朱晨麗被困，跟原來講醬油的主線偏離太多，劇情「大暴走」。有網民覺得像變了冒險故事，有網民說︰「變左《奪寶奇兵》古裝版？」、「根本冇講過豉油」、「劇情越來越胡扯」等。最後結尾才講他們重建萬冠園和擴大發展，中間的奪寶部分似乎和主題完全沒有關係，令劇集分數大減。

但到劇集尾段，劇情已經由整醬油發展到找寶藏，不少網民都笑言劇集應改名做《大寶藏》。（電視截圖）