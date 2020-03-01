【慶餘年】觀看前先知三件重要事件　不能跟足原著或成最大敗筆

《慶餘年》即將在3月2日星期一於TVB首播，這部劇集已經在內地得到很高的評價，所以今次相信TVB對《慶餘年》的期待很大，放在九點半黃金時段，未來更會在星期六加插兩小時加快劇情，實行要以《延禧攻略》為目標，再創下一次收視神話。

《慶餘年》在內地網絡平台一直以高分姿態站著，足見內地網民對此劇留下很高評價，而且因為這部劇集宣傳十足聲勢浩大，能成為近月的劇王絕不出奇。香港雖然遲播，但對一些不會上網看劇的人，這部劇的吸引力仍在，以下為大家列出三點，是煲《慶餘年》需知的事。

陳道明絕對係套劇嘅精髓。（劇照）

一眾老戲骨搶鏡

如果說《慶餘年》是由一班老戲骨撐起半邊天，這說法絕不誇張，陳道明老師一貫老練的演技，演帝王角色駕輕就熟，「金雞獎」影帝吳剛狠中帶柔，即使只是癱坐輪椅也流露不朽氣勢，還有于榮光、劉樺和田雨也是一眾有實力的硬演員。

劇中的老戲骨好大發揮。（劇照）

女主角會是下一個流量花旦

女主角林婉兒由人氣花旦李沁飾演，李沁在《楚喬傳》和《白鹿原》也是已經儲下了不少粉絲，雖然李沁已經29歲，比她年輕的人還有很多，但她的道路正在愈走愈快，絕對會是下一個流量花旦。《慶餘年》之後，李沁還有四套擔任女主角的劇集排隊等出街，2020相信會是她出彩的一年。

李沁出生於1990年，自幼學習昆曲，氣質清純，演技不錯。（微博@慶餘年官微）

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不能跟足原著成遺憾？

《慶餘年》改編自作家貓膩同名小說，貓膩在內地絕對是一名出色的小說家，已經有《將夜》、《擇天記》和《慶餘年》三部作品被翻拍成電視劇。不過，雖然《慶餘年》沒有將原著的劇情大改，但其實原著中有不少敏感題材，包括制度的問題，所以小說中不少內容被抽起，或許會成為最大遺憾。