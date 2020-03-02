【法證先鋒IV．劇透】發現兒童屍體　竟然係黃浩然大妹？

第十一集劇透。

Martin（莫家淦飾）改口供承認偽造影片僅是他一人，意圖幫駿宇（陳少邦飾）脫罪。然輝煌（譚俊彥飾）冷靜應對，同時高安（黃浩然飾）亦帶同證據到來，一同揭破Martin的詭辯。因偽造影片一事，掀出了敏莉（鄭希怡飾）當年和大學教授的桃色傳聞，敏莉亦向高安直言原委。綺寧（康華飾）帶病到慧明（陳煒飾）家幫忙，突然不適劇痛，立維（鄭子誠飾）馬上送綺寧入院並陪伴照顧，綺寧深切感受到立維的細心體貼。家希（李施嬅飾）、見賢（海俊傑飾）探望李秋（謝雪心飾），李秋勸見賢重新出發，並透露擔心家希感情生活空白。見賢從家希的生活習慣中，漸漸看到已逝去家祈（利穎怡飾）的影子…高安和尋人組織一直跟進的智障男童蔡伯麟（楊潮凱飾）失蹤案傳來喜訊，男童現已改名鄒浩，終於可與母親趙彩蘭（黎燕珊飾）團聚。高安見母子重聚溫馨，憶起童年往事，雖心有感慨，仍堅守尋回高善的決心。然而徐意（湯洛雯飾）的童年回憶中，竟也出現高善的身影。

康華出場！（劇照）

以下內容有劇透：

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究竟佢兩個個妹係邊個？（劇照）

鄒浩弄得家中一團糟，彩蘭氣憤責罵，鄒浩傷心離家失蹤。高安陪伴彩蘭到處尋找，從盲人攝影師卓亨口中獲得線索，終在廢屋尋回鄒浩，就在鄒浩鬧情緒之際，意外地敲破注滿水泥的膠桶，竟現出內藏的骸骨！家希以專業知識，鑿開水泥，重組屍骨，鑑別出是屬於五至七歲的小童，高安、高靖（朱晨麗飾）不禁聯想到失蹤多年的高善，心情忐忑，兄妹倆互相鼓勵。家希與見賢說著往事緬懷家祈，見賢不期然對家希的一下親暱舉動，令二人陷入尷尬。童骨身份成疑，法證發現童骨衣服口袋的圖案是人手以針線縫上去，同時家希亦指出死者生前曾受重傷，警方就著這兩點線索，展開追查。彩蘭暈倒，鄒浩冒雨背彩蘭求醫，亦因而病倒。彩蘭大為感動，就在探望鄒浩之際，發現驚人真相！

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