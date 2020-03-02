新一代仙氣女神柏林影展一夜爆紅　被網民話激似Emma Watson？

每年《柏林國際影展》會有不少出色的電影作品參展，不過除了電影作品之外，這個時候也有不少新星備受觸目。最近這一位新女演員出席柏林影展時候而引起騷動，她叫做Talia Ryder，憑著電影《Never Rarely Sometimes Always》前來參展。無論是在紅地毯或記者會上的對答，Talia Ryder的一舉一動讓大家印象深刻，令不少網友大呼「初戀呀！」現年只有17歲的她少女味十足，另外她的外形和氣質更增添了古典美女的仙氣，所以在這一屆《柏林國際影展》令她一夜爆紅。

相信Talia Ryder會成為新一代女神。（IG：taliaryder）

在《柏林國際影展》的紅地毯中除了清純外貌得到大家注意，她穿著的衣服絕對是令她仙氣更突出。只有17歲的她並沒有像其她女星一樣穿得很性感，沒有露腰、沒有低胸晚裝，反而穿著白色半透明紗裙，清純加上可愛，一定令不少男生對她神魂顛倒。

Talia Ryder真係好清純。（來源：Gettyimages）

作為電影圈的新人女演員，某部份網民都指她有女神Emma Watson的影子，她兼具優雅又空靈、敏慧的魅力，她的美是令人一見難忘。重點是她的談吐也很像Emma Watson，她表示：「我很幸運能生在這個人們越來越願意傾聽年輕女性心聲的世界、鼓勵她們說出自己的想法，所以我們能拍出《Never Rarely Sometimes Always》這樣的作品，這是過往許多女性都沒辦法經歷的。」

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Talia Ryder！

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Emma Watson！