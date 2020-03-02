【新冠肺炎】新天地教會成韓國疫情焦點　五套紀錄片拆解邪教世界

新型冠狀肺炎（又稱「武漢肺炎」）在韓國的疫情失控，雖然爆出集體感染的新天地教會教主李萬熙今日（3/2）現身下跪道歉，仍阻止不到疫情擴散。事件爆出後，教會醜聞愈揭愈多，不少人這個神秘教會能夠吸納到逾20萬信徒而感詫異，其中有多人自信教後斷六親，甚至音訊全無，教會在韓國已被稱為「邪教」。其實邪教早在中世紀開始盛行，更傳到世界各地，如果想了解邪教及著名的邪教首領，現在就為大家介紹5個有關邪教的Netflix節目。

【新冠肺炎】韓網紅宋讚養拆解新天地教會 問路或拍拖傳教招式多

《流行大百科》（Explained）

探討各種議題的Netflix資訊節目《流行大百科》（Explained）第二季其中一個單元以Jim Jones「人民聖殿教」（Peoples Temple）、統一教及Marshall Applewhite的「天堂之門」（Heaven's Gate）等例子講解邪教，深入研究這些教主如何誘惑和控制民眾，並教大家如何分辨出那些團體是否邪教。

節目中有學者認為邪教通常都專門向心靈脆弱者埋手，更會讓信徒跟領導人物接觸，從而建立關係，最後就會跟隨領導人做出反社會行動，而最轟動全球的其中兩宗案件就是1978年由「人民聖殿教」發動、導致超過900人死亡的「瓊斯鎮大屠殺」及1995年由「奧姆真理教」發動、導致13人死亡的「東京地鐵沙林毒氣事件」。

《Wild Wild Country》

劇集式記錄片《Wild Wild Country》主要講述70年代的印度邪教教主Bhagwan Shree Rajneesh的事蹟，他以「烏托邦」及「Free love」的名義在俄勒岡州的沙漠裏建立性愛村「Rajneeshpuram」，讓信徒以靈修為借口自由在村內發生性行為。記錄片亦訪問了前信徒講述邪教如何運作和社區內的奇人奇事，更詳述父母如何被洗腦。後來該邪教因為與當地居民發生衝突，更演變成全國性醜聞。

《犯罪心理學》（Inside The Criminal Mind）

記錄片《犯罪心理學》主要探討不同種類的重大罪案，其中一個單元就深入拆解歷史上的邪教教主如何令信徒捲入連環兇殺案、大屠殺、性侵及集體自殺的案件。節目邀請到聯邦調查局行動負責人Bob Ricks以「文遜家族」（Manson Family）的領袖Charles Manson為例子，來剖析這些教主都有一些特質。他直言大家看到Manson的樣貌跟普通人無異，甚至溫文有禮、談吐舉止都甚為大方得體，更令女士們覺得他相當有魅力。而正正就是這個優勢，能夠令他成功說服大批信徒，最後更成功發動計畫，殺死著名導演波蘭斯基（Roman Polanski）的演員妻子Sharon Tate及其化妝師和友人。

《Apostle》

電影《Apostle》主要講述擁有堅定信仰的主角Thomas Richardson（Dan Stevens飾）一向致力到各地傳教，可惜去到中國時竟然被視為異教，更親眼目睹同伴被燒死，而Thomas背部亦被烙下十字架。一連串事件令Thomas的信仰被徹底瓦解，更因而一蹶不振。後來親生妹妹竟然被邪教教徒擄走至恐怖小島，Thomas為了救回親妹而潛入邪教，並受到信仰的考驗。電影雖然不是解構邪教的歷史起源，但有不少恐怖邪教祭祀儀式，更有大量血腥畫面，如果有興趣的話，可以在Home office期間挑戰膽量。

＊同場加映＊

《瑜伽大師的魔爪》（Bikram: Yogi, Guru, Predator）

紀錄片《瑜伽大師的魔爪》（Bikram: Yogi, Guru, Predator）中，講述自稱高溫瑜伽創辦人Bikram Choudhury在70年代去到美國教授及推廣瑜伽，更因為醫治好美國總統尼克遜的痛症，更因為有大批名人拜他為師而掀起瑜伽熱潮。雖然Bikram不是建立甚麼邪教，但紀錄片中詳細地列出他的經營方式及上課氛圍跟邪教很相似。其中幾位控告Bikram強姦及性侵的學員均在受訪時表示，Bikram在訓練營要求對方按摩他的陰莖，更邀請受害人到家中借看電影為名強姦對方。