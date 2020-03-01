【新冠肺炎】韓網紅宋讚養拆解新天地教會　問路或拍拖傳教招式多

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）在韓國大爆發，而源頭則是來自大邱的一名61歲女教友，而她所屬的新天地教會則成為國際熱話。新天地教會又被韓國人稱為「邪教」，大家都對它的存在非常感興趣之時，韓國YouTuber宋讚養近日則拍片向好奇的網民一一拆解，就連提防的方法都傳授給觀眾。

新天地教會全名「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」，由教主李萬熙於1984年成立，至今已有35年歷史。新天地教會的理念來自基督教，但卻擁有自己的聖經，只要得到教主認可的話，耶穌會降臨外，14.4萬信徒也將得到永生，相傳中國武漢亦有分支。由於早前李萬熙父親死去後舉辦大型活動，因此網上流傳，相信是來自中國的信徒把病毒帶到韓國，進行大型感染。

宋讚養特別拍片，把新天地教會的內部一一拆解。（HimmTV 韓國讚養截圖）

按圖了解新天地教會被稱「邪教」的11個原因：

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信徒潛入大學 以師兄姐或朋友關係傳教

新天地教會現時擁有超過20萬信徒（遠超原先定下的目標14.4萬人），甚至他們會潛入大學，以學長學姐，或朋友的關係拉攏學生加入各個社團，再慢慢進行洗腦。除此之外，更極端的就是以色誘及性交易的方法去傳教。為了傳教信徒會主動接近目標，成為對方的男女朋友，情況相當可怕。新天地教會現時連外國人也不放過，所以必須要提高警覺。

宋讚養表示新天地教會無處不在，例如會在路上邀請路人玩心理測驗，最後會畫出教會的Logo。（HimmTV 韓國讚養截圖）

新天地教會雖然無處不在，可是宋讚養也教大家幾招提防一下。他提醒韓國街道上，不時會有人邀請路人進行心理測驗及問卷調查，見到心理測驗必須要拒絕外，亦要確定問卷調查沒有要求留下個人資料，就連被問路也要小心。即使萬一錯誤提供了聯絡方法，應立封鎖對方外，亦能夠把資料截圖報警處理。宋讚養亦分享曾有韓國朋友，向對方提供了大耳窿的聯絡方法，以及在教會內刻意吸煙而逃過危機！宋讚養最後也提議大家，新天地教會教徒有獨特的手勢，如果拍照時見到對方擺出同樣手勢，幾乎能100%確定他的身份。

如果見到有人擺出這個手勢，大家就要小心了。（HimmTV 韓國讚養截圖）

按圖睇宋讚養帥氣近照：