【3日2夜】2019年收視排行榜　何廣沛、龔嘉欣奪冠同最低相差一倍

《3日2夜》為無綫電視的皇牌節目之一，以青春美少女作主打介紹各國的文化、風景與人情。2019年全年總跨平台收視有378.6點，平均每集僅約10.8點。以TVB的在2019年的新計法，每一收視點觀眾人數65,460計算，即平均每集約有70萬8千人收看。與往年比較，約一半仍然推持了高收視，而陳詩欣與鍾晴、何廣沛與龔嘉欣這兩對組合的集數，收視更達平均14點以上，成績相當不錯。 不過，到底邊一集先係收視冠軍呢？

張曦雯一集都有12.7點。（IG@kelllycheung）

從資料所見《3日2夜》成績表明顯不及往年，較去年平均收視約13點（85萬人）（註：2018年計法為每點觀眾65,540人）下跌了約15萬人，但某些集數表現依舊十分亮眼，由蔣家旻、潘梓鋒主持的日本沖繩篇（4月13日）更有15.6點，即約一百萬人收睇，成為2019年全年收視之冠，緊接着的就有陳詩欣、鍾晴主持的日本和歌山篇（2月23日）以及何廣沛、龔嘉欣（3月23日、4月6日）均有14.7點，由李君妍、潘梓鋒主持的韓國篇（11月23日）也有14.2點。

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由鄺潔楹和朱智賢主持的4集在網上討論度都幾高，可惜收視慘不忍睹。（電視截圖）

其實自6月起《3日2夜》的收視就開始走下跛，在7月13日至20日由陳庭欣主持的集數更呈現「斷崖式」下跌，由原本10.9點跌至8.9點，其後8-11月收視只有6.4-11.6點，維持了足足4個月，與往年同一時間的13.4-14.8點，與「越近夏天越高收視」的慣例完全相反。由《3日2夜》「人氣王」的朱智賢、鄺潔楹主持的芬蘭篇更只剩8.1點，由此可見，「反修例」和「罷睇TVB」的運動對收視也造成了不少影響。（去年由鄺潔楹、伍樂怡主持的關島篇平均有13.4點）

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恭喜晒蔣家旻、潘梓鋒！（IG@bryanpun）

2019年《3曰2夜》收視表（香港）（按播出月份排列）



陳詩欣、鍾晴（2月23日、3月2日）－14.7點、14點（平均14.35點）

鄭衍峰、蘇可欣（3月9日、3月16日）－12.9點、12.0點（平均12.45點）

何廣沛、龔嘉欣（3月23日、4月6日）－14.7點、14.2點（平均14.45點）

蔣家旻、潘梓鋒（4月13日、4月20日、4月27日）－ 15.6點、12.4點、12.5點（平均13.5點）

張曦雯（5月4日、5月11日）－13.5點、11.9點（平均12.7點）

陳約臨（6月1日）－10.2點

羅天宇、湯洛雯（6月15日、6月22日、6月29日、7月6日）－10.6點、11.8點、10.8點、10.9點（平均11點）

陳庭欣（7月13日、7月20日）－10.9點、8.9點（平均9.9點）

鄧以婷、阮嘉敏（7月27日、8月3日）－7.4點、6.4點（平均6.9點）

朱智賢、鄺潔楹（8月10日、8月17日 、8月24日、8月31日）－9.0點、9.3點、6.8點、7.4點（平均8.12點）

白雲（9月7日）－8.9點

吳紫韻、胡美貽（9月21日、9月28日、10月12日）－7.5點、9.7點、9.6點（平均8.93點）

周佩婷、譚嘉儀（10月19日、10月26日）－11.6點、10.1點（平均10.85點）

劉佩玥、黃美棋（11月2日、11月9日、11月16日）－9.5點、10.5點、8.3點（平均9.43點）

李君妍、潘梓鋒（11月23日、11月30日）－14.2點、9.9點（平均12點）

2019年最高收視一集：

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何廣沛、龔嘉欣呢這對組合主持有全年平均最高收視。（IG圖片）