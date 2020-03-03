【收視滯後報告】《法證先鋒IV》會成創舉？　破《延禧攻略》神話

收視滯後報告又再出爐，今次的日期是02月17日至02月23日。上次提及過TVB兩線劇集皆衝過30點，有一套有29.5挨近30點，是一個多年不見的現象，想不到今次報告繼續延續這個強勢，而且三線劇集皆有30點，雖然很大可能是受疫情影響，但依然令人驚訝。

先講首次出現在收視報告的《法證先鋒IV》，之前已經說過第一集的七天跨平台高達37.1點，相當誇張，一星期下來，錄得35.7點，要知道近年收視神話《延禧攻略》最高一星期也只是37.1點，而且是結局篇，《法證先鋒IV》開頭已經去到這個高度，相信隨著劇情發展下去，甚有機會打破《延禧攻略》紀錄。

《法證先鋒IV》收視高收，絕對值得高興。（劇照）

+ 4 + 3 + 2

另外《愛•回家之開心速遞》也打破了自己紀錄，自《愛•回家》第一輯在2012年2月開始，將近800集，今次終於成功打破最高收視紀錄一集。《愛•回家之開心速遞》周一至五平均30.8點，該劇周一(17日)晚收視32.3點，打破自2012年2月首播以來收視紀錄，破了歐陽震華2019年6月24日第606集創下之紀錄。《法證先鋒IV》周一至五平均35.7點，最高收視周一(17日)晚37.1點，第二高收視周二、四(18、20日)晚36.1點。

最高一集係「吉屋爭奪戰」。(螢幕截圖)

+ 5 + 4 + 3

《大醬園》周一至五平均30.9點，最高收視周五(21日)晚31.7點。《美味情緣》周一至五平均6.9點，最高收視周五(21日)晚7.4點。《東張西望》收視又有突破,2月17日(周一)主題「持刀賊超市搶厠紙」，繼「流鸞工作環境恐播毒」後，再取得同樣27.0點高收視。

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