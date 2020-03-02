【法證先鋒IV．劇評】演員搶眼夠加分　但劇情太低估觀眾頭腦

《法證先鋒IV》已經播出兩星期，收視也高收，雖然有疫情影響而令收視上升，但即使撇除這原因，收視其實仍然屬於高收類別。《法證》系列來到第四輯，首先吸引的一定是頭三輯的忠實粉絲，加上TVB近來少有巨大製作，今次超重卡士也是吸引之處，再者一班演員的發揮也是理想之上，劇集的確配得上高收視，但卻有一點令人覺得美中不足。

《法證先鋒IV》有不少一線演員，黃浩然、李施嬅、譚俊彥、陳煒、朱晨麗和湯洛雯，這個六人配合絕對是台慶劇的重量級卡士，不過今次演員超水準，卻不是指向他們，而且一眾綠葉、配角。

卡士絕對高。(劇照)

林子超絕對超班發揮。(螢幕截圖)

即睇林子超點樣眼神做戲：

+ 12 + 11 + 10

首先是林子超，飾演殺父兇手黃誠康，在醫院對媽媽的溫柔，在盤問室的變面都是令人拍案叫絕。其次就是一眾演死屍的演員，包括第一集就死掉的嘉駿（飾龍耀中）和死在真空袋的謝芷倫（飾趙潔如），在訪問中嘉駿透露自己要不能動地躺在地上三十分鐘，而謝芷倫則要在真空袋被抽走空氣的情況下逗留幾秒鐘，兩個都是為演戲歷盡辛苦，絕對抵讚。而一眾老戲骨包括米雪、謝雪心、呂珊、吳香倫等這些也是每個單元中的重中之重。

老戲骨相當搶戲。(劇照)

犯人依然誠實豆沙包



《法證先鋒IV》依然是一貫的查案劇集，個人認為在劇情上沒有太大的漏洞，但有些位實在是太多餘，例如當破案後，為甚麼要一班主角圍爐再講一次案情的發生？以前TVB一直有這個套路，大家都明白可能是觀眾跟不上，但年代不同了，觀眾水平也不停進化，無綫依然當觀眾是傻仔般，再一次解畫，實在是多餘；另外無綫查案劇，有個共同點，就是犯人好像吃了誠實豆沙包一樣，到劇集第四部份，或者當被警察捉到後，就自動和盤托出整件事，今次《法》劇有進步，尤其第一單元，破案過程有轉節有懸念，但最後張文慈依然非常合作將犯案過程一五一十說出來，可能《法》劇團隊對觀眾依然信心不大，希望將來無綫的查案劇可以更進一步。

圍爐講劇情係有啲老土。（螢幕截圖）

法證最重要的「科技」，今次加了不少新事物，的確令很多年沒看法證題材的觀眾大開眼界，這是歸功於資料搜集的員工。不過，有觀眾指出因為利用太多高科技，反而令查案變得兒戲，有一幕是黃浩然望見一個水樽，然後拿去配對便找出兇器，實在令人驚嘆！過往的《法證》系列，很多時是靠蛛絲馬跡去慢慢搜集證據再找出真兇，劇情比較富緊張和懸疑性，今次彷彿太過展示科技，查案效率加快，可能對現實是好事，但對煲劇就欠點趣味。