【新冠肺炎】肥媽四圍撲口罩幫醫護　全靠曾志偉幫手：佢有4000個

由肥媽和陸浩明（6號）主持的《食平D》系列現在已經在拍攝第十輯，這次節目名叫做《健康食平D》。今天《健康食平D》舉行拜神儀式，二人說到開拍這節目主要是因為疫情關係，「我哋想教香港觀眾大家最緊要係免疫力，因為免疫力提高，受感染機會相對少。其實想提高免疫力屋企可以食薑、蔥、蒜同埋湯水，都係對身體好。」

早前6號在節目《後生仔》中說錯香港是SARS源頭，遭網民責罵。當時肥媽在旅行表示也收到很多朋友電話，嚇怕了她，隨後立即電他了解發生什麼事。（許朝睴攝）

肥媽早前網上直播說與丈夫險遇空難，更說到哭了。事源是二人由英國飛往馬來西亞旅行，但是過程中一波三折。在飛機起飛不久，機長透露因為引擎撞到小鳥，致機件故障，只可用一個引擎降落，折返倫敦，肥媽說：「當時我老公仲嚇我話有恐怖份子，我話唔係呀嘛，咁都撞到。之後機長廣播話機件故障，但佢仲嚇我話邊有咁多故障，我就開始驚。不過之後原來真係機件出現故障，講撞到雀仔。」

肥媽老公真係成日嚇佢。（許朝睴攝）

最近《新冠肺炎》肆虐，不少人想出一分力買口罩、搓手液等幫助沒有能力購買防疫物品的市民。而肥媽亦積極做這件事情，她更尋找3M口罩想幫助香港的前線醫護人員，她說：「我搵緊手術室口罩，曾志偉都有幫我搵，我哋都係想幫一幫醫護人員。我喺英國都有買埋其他唔係3M嘅口罩，想幫失明人士同少數民族，買完之後叫大家幫我送。但我知志偉呢方面都做咗好多，因為我係演藝人協會個群問，話未買到醫護需要嘅口罩。我只係同佢接觸口罩呢方面，佢都話自己有剩4000幾個，咁證明其他方面佢都做咗好多事。」