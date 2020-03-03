【花花萬物】曾表示江一燕靠「不要臉」拎獎　薛凱琪事隔5年道歉

薛凱琪（Fiona）近年來影視作品減產不少，逐漸在內地綜藝中露面，包括擔任浙江衛視音樂節目《新聲請指教》的新聲班主任，在內地擁有很多粉絲。最近又做客小S、蔡康永主持的《花花萬物》，偶然提起5年前與內地女星江一燕的「過節」。

事緣2015年，Fiona與余文樂擔任第16屆華鼎獎最佳女配角的頒獎嘉賓，當時余文樂指最好的女配角「需要的是低調」，所以Fiona在宣布江一燕憑藉《四大名捕》得獎時，直接說了一句「原來真的不要臉就好了」，場面一度尷尬，導致網傳Fiona與江一燕不和。

蔡康永表示，當時Fiona宣布時的表情並無惡意，所以整件事其實是誤會。（視頻截圖）

事隔5年，這件事無故又登上熱搜，Fiona便在節目中首次作出回應，原來一切只是誤會，她解釋到：「那個梗（gag）是誇她，因為《四大名捕》就是用黑布蓋住她的臉，整個戲只用眼神，但是我普通話不好，那個梗我忘了，意思是說她不露臉，只用眼神，沒有臉（演技）也好，也是可以得獎，就是誇她的眼神。」Fiona續指到，因為普通話不好的緣故，但又一定要玩這個gag，結果說成了「不要臉」，令她也有些自責，感到不好意思。事後，Fiona坦言其實想同江一燕道歉，不過由於兩人私底下不認識，旁人又告訴她不要越描越黑，於是便不了了之。而在解釋完整件事之後， Fiona也在節目中向江一燕道歉：「在這裡跟她說聲對不起」。

Fiona在節目中公開向江一燕道歉。（視頻截圖）

其實原本江一燕在大家眼中是一位「另類」的藝人，除了演員之外，文青、才女、攝影師都是她的標籤，出過書，舉辦過攝影展覽，而且在鄉村支教多年，一直以來大家對她的評價都非常高。但去年10月，江一燕在微博發文稱她獲得美國建築大師獎（Architecture Master Prize），隨着各大媒體的爭相報道，同時也引起網友質疑，結果被踢爆「她並非該建築的設計師，只是作為屋主去拿獎」，網友還透露這個獎項的含金量也不高，每年報名評選的人一半都能獲獎，而江一燕方面又死撐自己曾參與項目設計，導致網友對她的態度也360度大轉變，深陷輿論中。結果被網友翻舊賬，當中包括薛凱琪揭曉江一燕得獎時說的「不要臉就好」，認為Fiona當時非常「敢言」，但事實上純粹是「口誤」造成。

自從建築大師獎事件後，江一燕在網友心目中的形象跌入谷底。（微博@江小爬LOVE）