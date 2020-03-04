【多圖】大馬女神林宣妤剪走長髮轉形象　網民竟然話同陳曉華撞樣

「大馬女神」林宣妤（Serene）在2017年參選華姐時已被視為冠軍大熱，雖然最後只得亞軍，不過她憑着清純的外表和氣質深得網民的歡心。之後讀無綫藝員訓練班，現在在TVB拍劇，出道幾年，也不乏機會。日前，她在IG貼出近照，竟然把她一頭掉標誌性的長髮剪掉，換了一頭幹練的短髮，氣質完全不同了。

網民讚短髮的Serene還是一樣漂亮。（Instagram@serene_lsy）

現年23歲的Serene本來有一頭充滿少女味的長髮，不過她在2月頭把長髮剪掉，在IG貼上新髮型的自拍，新的形象給人一種剛強的感覺，網民大讚新髮型好看，Serene在留言回覆好友時，更透露自己下次想剪更短的「男仔頭」，現在節省了很多洗髮的時間。她在日前貼出更多新髮型的靚相，網民話她好可愛，有人留言︰「一秒間見到相，我真心以為你係Hera（陳曉華）啊！第一次留意到你換咗短髮！靚。」剛巧Hera近來也是以短髮示人，驟眼看上去，也好像真的有一點似呢！

現年23歲的Serene有「大馬女神」之稱。（Instagram@serene_lsy）

有人話Serene跟同是短髮的Hera撞樣。其實她們私底下也是好朋友呢！（Instagram@herachann）

睇吓同Hera似唔似！！

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Serene現在以拍劇為主，為了講好廣東話，她不斷努力苦練。受觀眾喜愛的她，在未播映的《反黑路人甲》和《使徒行者3》也有演出，而且戲份以新人來講不算少。而她於去年也有份參演馬來西亞的電視《夕霧花園》，電影由李心潔、張艾嘉和阿部寬等重量級演員主演。

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