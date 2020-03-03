周柏豪照顧女兒有重拾初戀感覺　唔怕老婆妒忌：有咩事我理老婆先

因為疫情關係，周柏豪已有一段時間沒有出席公開活動。他今天（3日）出席《星夢娛樂》的星夢群星「疫境同行主題曲」拍攝活動，他說：「由有疫症開始，我已經開始好小心，因為屋企有小朋友。盡量唔想有機會畀自己感染到。加上我要周圍工作同埋飛，我感染機率係比較高。有一段時間我唔舒服都戴口罩瞓，戴到耳仔流哂血我都唔知，係化妝師同我講先知。」

柏豪表示現在回家時候，第一時間是消毒自己，連一句說話也不說，擔心傳染到給老婆和女兒。（許朝睴攝）

柏豪女兒現在已經3個月，正常的話應該是要舉辦百日宴和女兒慶祝，但他已經決定取消，「其實好可惜，但最緊要大家健康。唔想有咩聚餐同派對，一來心情已經唔想有派對，二來唔想有機會有事情發生。唔緊要啦，三個人買個蛋糕仔屋企切咗佢慶祝。可能半歲或一歲先再搞啦。」

柏豪直言媽媽已經有2個月沒有來看她的女兒，因為會怕傳染。（許朝睴攝）

另外柏豪現在賺「奶粉錢」是賺少，他說：「好彩我之前都有積蓄同投資，影響唔算好大，但都係有影響啦。最緊要大家安全同平安先，經濟我唔睇啦，希望大家有足夠保護自己嘅防疫物資。」

柏豪大忙人，經常工作停唔到手。但現在疫情關係令工作減少，不過卻有一個好處，他說可以陪伴女兒多點時間。（許朝睴攝）

柏豪現在照顧女兒，經常有初戀的感覺，不知道老婆會否因此妒忌？「唔會啦，有咩事我理老婆先，囡囡排第二，因為我識老婆時間耐啲，阿囡就識得3個月。不過有時候出門口我都會對住阿囡講爸爸出門口啦，佢會對我笑一笑，真係好冧，有初戀感覺。」